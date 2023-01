$2 млн: кто записал самую дорогую пластинку в мире

Пластинку выпустила группа из девяти нью-йоркских рэперов, которые именуют себя Wu-Tang Clan. В 2013 году, после шести лет перерыва, коллектив объявил, что выпустит уникальный альбом под названием Once Upon a Time in Shaolin. И группа настолько посчитала его произведением искусства, что решила выпустить пластинку в единственном экземпляре.