$2 млн: кто записал самую дорогую пластинку в мире

В 2014 году была выпущена пластинка стоимостью два миллиона долларов. Этот альбом стал самым дорогим музыкальным произведением в истории. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Пластинку выпустила группа из девяти нью-йоркских рэперов, которые именуют себя Wu-Tang Clan. В 2013 году, после шести лет перерыва, коллектив объявил, что выпустит уникальный альбом под названием Once Upon a Time in Shaolin. И группа настолько посчитала его произведением искусства, что решила выпустить пластинку в единственном экземпляре.

Ее представили в шкатулке из никеля и серебра, которую изготовил известный британско-марокканский мастер Яхья. В комплект также входит книга в кожаном переплете с текстами треков и изображениями обложек альбома и участников группы.

Интересно, что альбом можно было послушать лишь в рамках платной выставки. А ее посетителей тщательно проверяли, чтобы никто не смог ничего записать и выложить в сеть.

А спустя некоторое время альбом было решено выставить на аукцион в доме Paddle8. Однако для потенциального покупателя было условие, что он не сможет извлекать коммерческую выгоду от альбома до 2103 года.

Альбом приобрел бизнесмен Мартин Шкрели за два миллиона долларов, а в январе 2016 года он заявил, что планирует уничтожить пластинку или спрятать ее в отдаленном месте, чтобы люди по всему миру ее искали. Позже он сделал заявление о том, что выпустит альбом в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Когда это случилось, Шкрели выложил в сеть лишь лишь отрывки треков. А позже он пытался продать альбом на eBay.