Фото бесплатного школьного обеда удивило пользователей сети

«Если бы нам подавали такую еду, когда я учился в школе в Калифорнии, я точно бы не был голодным на уроках», «Черт, если бы мне в моей школе подавали хотя бы половину этой порции, возможно, я бы и ел фрукты и овощи, будучи взрослым», — написали комментаторы. «Скорее всего, это лучший школьный обед из всех, что я видел», — указал другой пользователь сети.