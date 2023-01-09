Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Россияне продают елочные игрушки из СССР за миллион рублей

РИА "ФедералПресс"

Предприимчивые россияне начали продавать на «Авито» елочные игрушки из Советского Союза.

Россияне продают елочные игрушки из СССР за миллион рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Советские игрушки и фонарики», – гласит единственная подпись в объявлении.

Житель Коломны решил опубликовать на «Авито» свою коллекцию елочных игрушек, которые произведены в Советском Союзе. По фотографии непонятен объем коллекции, однако просят за нее миллион рублей.

Коллекционные игрушки на «Авито» можно найти по цене от 100 рублей до 3 тысяч за штуку. В среднем коллекцию из 10-15 индивидуальных елочных украшений можно собрать за 30-40 тысяч.

Если же рассматривать простые шарики, то можно уложиться и в 3-4 тысячи рублей.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители