Россияне продают елочные игрушки из СССР за миллион рублей

Предприимчивые россияне начали продавать на «Авито» елочные игрушки из Советского Союза.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Советские игрушки и фонарики», – гласит единственная подпись в объявлении.

Житель Коломны решил опубликовать на «Авито» свою коллекцию елочных игрушек, которые произведены в Советском Союзе. По фотографии непонятен объем коллекции, однако просят за нее миллион рублей.

Коллекционные игрушки на «Авито» можно найти по цене от 100 рублей до 3 тысяч за штуку. В среднем коллекцию из 10-15 индивидуальных елочных украшений можно собрать за 30-40 тысяч.