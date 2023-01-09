В продажу поступила Барби в китайском традиционном костюме

В продажу поступила Барби в китайском традиционном костюмеКукла в стиле Поднебесной приурочена к Году кролика, стартующему 22-го января.

Фото: Inc-News Inc-News

Компания Mattel вновь объединилась с китайским дизайнером Го Пэй, чтобы выпустить ограниченную тиражом коллекцию кукол Барби к китайскому Новому году. Его отметят в Поднебесной 22-го января.

За основу дизайнер взяла традиционное платье придворной дамы времён династии Цин. Собственно, долгие годы этот исторический период служит для неё вдохновением при создании нарядов от кутюр и свадебных платьев.

Кукла предстала перед публикой с симпатичной стрижкой-бобом и одетой в топ и юбку из синего сатина. Оба её предмета одежды украшают драконы, волны и облака.

Inc-News

Барби в китайском стиле можно купить, заказав через интернет.

Ранее Го уже выпускала Барби. Одна из кукол была одета в такое же объёмное жёлтое платье, как у Рианны на Met Gala 2015-го года. А другая в красный костюм, украшенный золотой вышивкой в виде феникса в преддверии китайского Нового года прошлого года.