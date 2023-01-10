Почему у викингов шлем с рогами

Возможно, для вас это будет неожиданностью, но викинги на самом деле рогатых шлемов не носили. Хотя вообще такие шлемы были, и их использовали кельты во время своих религиозных обрядов.

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Итак, как же возник миф о том, что обязательный атрибут викинга - это шлем с рогами? Одна из вероятных причин этого - католики. Дело в том, что викинги нередко нападали на население, разрушали церкви, грабили людей. И зачастую они ассоциировались у католиков с демоническими силами.

Вторая причина того, что появился подобный миф, связана с археологами. Хотя на территории Скандинавии учёные не нашли рогатых шлемов, у берегов Вестфолла были обнаружены останки корабля. На нём изображались люди в шлемах с рогами, причём корабль этот предназначался для ритуалов.

Наконец, всё дело может быть в художественном вымысле. Рогатый шлем был изображён в 1820-х годах Юханом Мальстремом. Также в XIX веке оперу «Кольцо Нибелунга» иллюстрировал другой художник - Карл Эмиль Доплер.

Но давайте представим, что всё же шлем с рогами использовали в битвах. Насколько эффективной была бы такая конструкция? На самом деле из-за рогов у воинов был бы повышенный риск получить травмы. Например, сломать шейные позвонки.

Самым известным шлемом викингов считается Шлем из Гьёрмундбю. Он единственный из шлемов, который дошёл до наших дней в хорошем состоянии. Создавались такие шлемы из нескольких листов металла, а затем всё скрепляли заклёпками.