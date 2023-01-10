Какие удивительные вещи нашли при прокопке тоннелей

В Москве во время строительства метро при прокопке тоннелей удалось обнаружить посуду, украшения, оружие и другие старинные предметы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Дом из красного кирпича

В 1985 году при строительстве станции метро «Боровицкая» удалось найти маленький домик из красного кирпича. Он находился на глубине шесть метров. Удалось установить, что дом построили в середине XVI века, он принадлежал селу Старое Ваганьково. В самом доме также нашли посуду и мебель. По некоторым данным, это постройка Опричного двора, ушедшая под землю из-за природного катаклизма.

Икона

При закладке станции «Проспект Мира» пришёл пожилой мужчина, который раньше работал прорабом у московского «короля фарфора» Кузнецова. Старик сказал, что 60 лет назад хозяин приказал ему спрятать в этом месте старинную икону. Реликвию, действительно, удалось найти.

Горшок с монетами и останки

Во время работ на будущей станции «Новокузнецкая» был найден горшок, в котором находились почти 20 тысяч серебряных монет конца XVII столетия. Также неоднократно обнаруживались окаменелые останки древних животных, скелеты и следы, относящиеся к меловому, юрскому, каменноугольному, и кембрийскому периодам.

Неразорвавшийся снаряд

В 2010-х годах при прокладке новых станций метро Солнцевской линии работы пришлось приостановить. Причиной этому стало то, что был обнаружен 122-миллиметровый снаряд времён Великой Отечественной войны. Перед тем, как работы вновь начались, потребовалась помощь сапёров, которые обезвредили опасную находку.

Клады

Весной 2014 года во время строительства станции метро Румянцево при выемке грунта были найдены три медных сосуда с украшениями и монетами конца XVI – начала XVII веков.