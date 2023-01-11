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2 часа назад

В России продают Чебурашку за 100 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

После успеха в прокате цены на игрушку Чебурашка на сайте «Авито» резко выросли. Самая дорогая стоит 100 тысяч рублей.

В России продают Чебурашку за 100 тысяч рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Продаю Чебурашку 2 шт. Малый 20 см – 50000 руб. Большой 28 см, размах ушей 35 см – 100000 руб», – говорится в одном из объявлений.

Такую игрушку желающие могут купить в Красногорске в Московской области. В Екатеринбурге самая дорогая игрушка стоит 5 тысяч рублей. У всех товаров состояние б/у. Плюшевый, музыкальный Чебурашка продается в Академическом районе Екатеринбурга за 400 рублей. Однако есть варианты и подешевле в других городах России.

«Игрушка плюшевый Чебурашка из СССР. Носик деревянный. Музыкальный , поет песенку (динамик поскрипывает, но громкий). После химчистки», – говорится объявлении.

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