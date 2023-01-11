В России продают Чебурашку за 100 тысяч рублей

После успеха в прокате цены на игрушку Чебурашка на сайте «Авито» резко выросли. Самая дорогая стоит 100 тысяч рублей.

Такую игрушку желающие могут купить в Красногорске в Московской области. В Екатеринбурге самая дорогая игрушка стоит 5 тысяч рублей. У всех товаров состояние б/у. Плюшевый, музыкальный Чебурашка продается в Академическом районе Екатеринбурга за 400 рублей. Однако есть варианты и подешевле в других городах России.