Присвоение найденной вещи: в каких случаях это считается преступлением

Не секрет, что утерянную кем-то вещь могут присвоить себе случайные прохожие. Однако на самом деле такие прохожие нарушают определенные статьи Гражданского кодекса. И это при том, что нашедшие имеют право на вознаграждение и даже на возмещение расходов.

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Как утверждает Владимир Сверчков, автор издания «Преступления против собственности», советское законодательство предусматривало ответственность за присвоение найденного имущества. В частности в 168 статье Уголовного кодекса 1926 года упоминалось о присвоение находки. Совершение этого преступления предусматривало лишение свободы на срок до 1 месяца. Не исчезли подобные статьи и из Уголовного кодекса 1960 года. Согласно статье 97 УК РСФСР, присвоивший находку наказывался в то время исправительными работами на срок до 1 года или штрафом до 400 рублей.

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В современном Уголовном кодексе подобные статьи отсутствуют. Однако о присвоении найденных предметов упоминается в Гражданском кодексе Российской Федерации. Статья 227 ГК РФ гласит, что нашедший ту или иную вещь обязан вернуть ее владельцу или его знакомым. Если ни тот, ни другие неизвестны, то вещь необходимо передать владельцу помещения или транспортного средства, в котором она была обнаружена. В данном случае права и обязанности нашедшего чужое имущество переходят к владельцу помещения или транспортного средства. О найденном имуществе упомянутые лица должны сообщить в органы полиции или местного самоуправления. Однако юридической ответственности за несоблюдение перечисленных правил нашедшие не несут.[С-BLOCK]

Судя по всему, именно поэтому Людмила Аистова, автор труда «Кража. Анализ состава преступления и проблемы квалификации», отмечает, что необходимо отличать ситуации с найденной или случайно оказавшейся у лица вещью от кражи, как и вообще от любого другого хищения. Дело в том, что по-настоящему бесхозные вещи или вещи, утратившие собственника, предметом кражи быть попросту не могут. Находкой законодатели признают движимую вещь, которая имела собственника, но была утеряна и найдена другим лицом. Однако стоит помнить о том, что утрата имущества, постоянное или временное выбытие из обладания собственника не является основанием для прекращения права собственности.

Именно поэтому гражданин и не имеет право присваивать себе найденное чужое имущество. Однако нашедший имеет право хранить найденную вещь у себя или передать ее на хранение в органы местного самоуправления, органы полиции или тому лицу, которому доверят осуществление данной задачи названные органы. В соответствии со статьей 229 ГК РФ, гражданин имеет право обратиться в органы местной администрации или к собственнику имущества с требованием возмещения расходов на хранение, сдачу и реализацию найденной вещи, а также на розыск собственника или лица, уполномоченного получить вещь.

Мало того, нашедший имущество может потребовать у собственника вознаграждение, которое составляет не более 20% стоимости находки. Если обнаруженная вещь представляет ценность лишь для собственника, то размер вознаграждения определяется по соглашению сторон. Права на вознаграждение лишается тот, кто не заявил о находке в соответствующие органы. А вот если же по истечение полугода с момента заявления о находке собственник имущества не дал о себе знать или не был установлен, нашедший наделяется правом владения ею. В случае если нашедший отказался от права собственности на находку, она передается в муниципальную собственность.