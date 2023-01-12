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1 час назад

Девятилетняя школьница нашла на пляже зуб акулы возрастом 2,5 млн лет

Газета.Ru

Девятилетняя школьница в США нашла на пляже зуб древней акулы, которому миллионы лет, пишет LADBible. Мать девочки рассказала, что дочь увлекается палеонтологией, и эта находка стала самой ценной в ее коллекции.

Девятилетняя школьница нашла на пляже зуб акулы возрастом 2,5 млн лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам женщины, ее дочь Молли отправилась в Рождество на поиски окаменелостей в водах Чесапикского залива вместе с отцом. Там школьница на пляже нашла зуб, принадлежавший акуле-мегалодону, которая жила около 2,5 млн лет назад.

«Мой муж искал эти зубы всю жизнь! Мы всегда жили рядом с заливом», — поделилась женщина.

Американка добавила, что Молли начала увлекаться раскопками с того момента, как научилась ходить. Школьница слишком застенчивая и не любит быть в центре внимания, поэтому уходит с отцом в экспедиции, где наслаждается спокойствием.

«Я почти уверена, что Молли считает, что это лучшее ее Рождество», — добавила мать.

Ранее в США строители нашли зуб мамонта, жившего 20 тысяч лет назад.

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