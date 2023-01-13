Кто добавил жемчужину к скульптуре Поля Гогена?

Украшение, давшее название вырезанной на Таити деревянной статуе 1892 года, вероятно, было добавлено после смерти художника. Попытка разгадать происхождение этого объекта заставила по-новому взглянуть и на некоторые биографические обстоятельства.

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Оказывается, выдающаяся таитянская скульптура Поля Гогена (1848–1903) не то, чем кажется. Хотя она и носит название «Идол с жемчужиной», на самом деле украшение на лоб фигуры добавили лет через 30 лет после ее создания, когда художника уже не было в живых. Запись о добавлении жемчужины обнаружилась в дневнике его друга, художника Жоржа Даниеля де Монфрейда. Теперь парижский Музей Орсе, в собрании которого находится скульптура, рассматривает возможность переименовать ее.

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Гоген вырезал скульптуру «Идол с жемчужиной», или «Тии с жемчужиной» (словом «тии» на Таити называют божеств местного пантеона), из дерева таману в 1892 году. Сегодня Поль Гоген знаменит прежде всего как живописец, однако он был одним из самых оригинальных скульпторов своего времени, соединявшим европейские и полинезийские мотивы. Символизм скульптуры остается загадкой. Она изображает обнаженную женщину, сидящую в позе лотоса в нише, из-за которой выглядывает более крупная голова другой женщины.

Гоген интересовался полинезийской культурой, но его понимание казавшихся ему экзотическими верований было весьма ограниченным. И хотя созданные в Южных морях скульптуры отчасти отражают восприятие художником таитянского общества, в большей степени они являются плодом его собственного воображения.

Сидящая в позе лотоса женщина обладает полинезийскими чертами лица, но декоративную повязку у нее на голове придумал художник. Буддистские элементы скульп­туры не таитянские, а азиатские. Их источником послужила Всемирная выставка 1889 года в Париже. Гоген ошибочно полагал, что религия таитян и буддизм имеют общие восточные корни. Мужская фигура Будды любопытным образом трансформировалась у него в до некоторой степени андрогинную женскую фигуру.

Исследователь Фабрис Фурмануар, пере­ехавший с Таити в Мексику, сейчас изучает дневники Монфрейда. Их совсем недавно приобрел Художественный музей Гиацинта Риго в Перпиньяне, где идет большая выставка, посвященная ему (до 31 декабря). Фурмануар обнаружил в дневниках важную запись, касающуюся скульп­туры Гогена. Монфрейд писал 6 января 1928 года:

«Был у Буржуа, который любезно проделал отверстие в маленькой жемчужине, и теперь я отправлюсь в Люксембург (то есть в Люксембургский музей. — TANR) и приделаю ее ко лбу маленького идола Гогена».

Буржуа, по-видимому, был парижским ювелиром. Скульптуру должны были вот-вот выставить в Люксембургском музее в Париже. Из каких соображений Монфрейд решил добавить к ней жемчужину, неясно.

Гоген вернулся в Париж с Таити в 1893 году, спустя год после создания скульптуры, и оставил ее у своего арт-дилера Амбруаза Воллара. В 1900-м автор попросил Воллара отправить все его непроданные скульптуры Монфрейду, который оставался агентом художника во Франции до самой своей смерти в 1929 году. В 1951 году дочь Монфрейда пообещала передать «Идола» в дар Лувру, но позднее скульптура перешла в собрание Музея Орсе.

На фотографии 1894 года видно, что лоб женщины вместо шарообразной жемчужины украшает более плоский предмет сопоставимых размеров. Возможно, он символизировал третий глаз Будды, что рифмуется с позой лотоса, в которой сидит идол. Фурмануар полагает, что первоначальный объект либо отвалился во Франции, либо был специально снят и заменен на жемчужину.

Парижские кураторы Клэр Бернарди и Офелия Ферлие-Буа утверждают в каталоге перпиньянской выставки, что жемчужину, по всей вероятности, добавили, чтобы заменить «утраченный оригинал». Но фотография 1894 года заставляет усомниться в том, что первоначальным объектом была жемчужина. Представитель Музея Орсе прокомментировал ситуацию так:

«Мы не можем дать точный и окончательный ответ на вопрос о жемчужине, не проведя дополнительное обследование произведения».

Впрочем, весьма маловероятно, что музей будет рассматривать удаление жемчужины, поскольку она уже стала неотъемлемой частью истории скульптуры, а вот переименовать работу будет гораздо проще.