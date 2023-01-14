Послание в бутылке преодолело 4,5 тысячи километров

«Я был в шоке оттого, что стеклянная бутылка преодолела около 4,5 тысячи километров», — признался рыбак. Он рассказал, что бросил в океан множество писем в бутылках, но Каллен — первый человек, который связался с ним и сообщил, что нашел одну из них. Мужчину позабавил тот факт, что его зовут так же, как собаку Каллен — Броди.