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30 минут назад

Российские студенты создают картины из бактерий

СОВА

Студенты-медики из Кемерова обучились "бактериальной" живописи, теперь они создают уникальные картины.

Российские студенты создают картины из бактерий
Фото: СОВАСОВА

Необычному искусству учат на кафедре микробиологии и вирусологии Кемеровского государственного медицинского университета. "Художники" творят с помощью колоний бактерий, вместо холста - лабораторные чашки Петри, кисти заменяют микробиологические петли.

"Бактериальная" живопись требует хороших знаний в медицине, чтобы быть уверенным в какой именно цвет будут окрашены бактерии и как они поведут себя в процессе работы.

Так же как и художники, они сначала создают палитру, а после творят. Но дело это не быстрое, после каждого "штриха", картина должна простоять сутки в термостате.

Самое печальное, что "бактериальное" творчество живет недолго. Спустя неделю питательный ресурс среды исчерпывается, бактерии погибают и изображение исчезает, пишет РИА ФАН.

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