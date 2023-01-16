Российские студенты создают картины из бактерий

Студенты-медики из Кемерова обучились "бактериальной" живописи, теперь они создают уникальные картины.

Фото: СОВА СОВА

Необычному искусству учат на кафедре микробиологии и вирусологии Кемеровского государственного медицинского университета. "Художники" творят с помощью колоний бактерий, вместо холста - лабораторные чашки Петри, кисти заменяют микробиологические петли.

"Бактериальная" живопись требует хороших знаний в медицине, чтобы быть уверенным в какой именно цвет будут окрашены бактерии и как они поведут себя в процессе работы.

Так же как и художники, они сначала создают палитру, а после творят. Но дело это не быстрое, после каждого "штриха", картина должна простоять сутки в термостате.