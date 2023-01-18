Художница создала светящиеся серьги-люстры

Художница из Нью-Йорка создала серьги-люстры, которые светятся, пишет Oddity Central. Свечение дает небольшой аккумулятор, спрятанный за ухом владелицы.

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Как рассказала Диана Калдареску, серьги сделаны из латуни, серебра и 14-каратного золота. Кроме того, аккумулятор, который заставляет украшение светиться, сменный, поэтому его можно будет легко заменить в случае необходимости. Женщина призналась, что черпала вдохновение из старых фильмов и посещая антикварные салоны.

Стоимость украшения от Дианы варьируется от $128 до $158 за пару, однако большинство моделей уже распродано. Кроме того, Калдареску дает годовую гарантию на свою продукцию, что дает покупателям дополнительную уверенность в качестве товара.