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2 часа назад

Художница создала светящиеся серьги-люстры

Газета.Ru

Художница из Нью-Йорка создала серьги-люстры, которые светятся, пишет Oddity Central. Свечение дает небольшой аккумулятор, спрятанный за ухом владелицы.

Художница создала светящиеся серьги-люстры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала Диана Калдареску, серьги сделаны из латуни, серебра и 14-каратного золота. Кроме того, аккумулятор, который заставляет украшение светиться, сменный, поэтому его можно будет легко заменить в случае необходимости. Женщина призналась, что черпала вдохновение из старых фильмов и посещая антикварные салоны.

Стоимость украшения от Дианы варьируется от $128 до $158 за пару, однако большинство моделей уже распродано. Кроме того, Калдареску дает годовую гарантию на свою продукцию, что дает покупателям дополнительную уверенность в качестве товара.

Ранее копатель с металлоискателем неожиданно нашел римскую золотую серьгу.

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