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2 часа назад

Картины королевы Виктории будут проданы на аукционе в Лондоне

Газета.Ruиещё 1

Две картины кисти королевы Виктории, которая правила Великобританией с 1837 по 1876 год, будут проданы на аукционе Hansons Auctioneers в Лондоне. Об этом сообщает The Times.

Картины королевы Виктории будут проданы на аукционе в Лондоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картины королевы Виктории были обнаружены в коттедже, расположенном к графстве Суррей на юго-востоке Англии. На картинах изображены цветы: на первом натюрморте разноцветные цветы в голубой вазе, а на втором — фиолетовые орхидеи и перья павлинов в прозрачном кувшине. Время создания картин относят к периоду, когда после смерти мужа, принца Альберта, королева Виктория жила на острове Уайт. Считается, что именно принц Альберт обучил Викторию технике масляной живописи, в которой нарисованы полотна.

«Возможно, рисование этих цветочных натюрмортов приносило немного удовлетворения и счастья королеве в годы после смерти Альберта», — сказал Крис Киркхэм, заместитель директора британского аукционного дома.

Торги пройдут 28 января. Ориентировочная стоимость картин составляет £8 и £10 тыс.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян купила подвеску-крест принцессы Дианы на аукционе в Лондоне.

Вещи,Ким Кардашьян,
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