Картины королевы Виктории будут проданы на аукционе в Лондоне

Две картины кисти королевы Виктории, которая правила Великобританией с 1837 по 1876 год, будут проданы на аукционе Hansons Auctioneers в Лондоне. Об этом сообщает The Times.

Картины королевы Виктории были обнаружены в коттедже, расположенном к графстве Суррей на юго-востоке Англии. На картинах изображены цветы: на первом натюрморте разноцветные цветы в голубой вазе, а на втором — фиолетовые орхидеи и перья павлинов в прозрачном кувшине. Время создания картин относят к периоду, когда после смерти мужа, принца Альберта, королева Виктория жила на острове Уайт. Считается, что именно принц Альберт обучил Викторию технике масляной живописи, в которой нарисованы полотна.