Ким Кардашьян купила подвеску-крест принцессы Дианы на аукционе в Лондоне

Американская предпринимательница Ким Кардашьян купила за £163,8 тыс. фунтов ($ 202,2 тыс.) подвеску в виде креста, которую носила принцесса Уэльская Диана. Об этом в среду сообщило агентство P.A.
Ювелирное изделие продавал аукционный дом Sotheby's.
Аметистовый кулон был изготовлен в 1920-е годы ювелирной компанией Garrard. Отмечается, что он ушел с молотка по цене вдвое выше, чем его изначальная оценка.
В 1980-е годы украшение с бриллиантами круглой огранки весом 5,25 карата было приобретено британским бизнесменом палестинского происхождения Наимом Атталой. Именно он и давал принцессе Дианы несколько раз его надеть.
Диана появлялась в нем на благотворительном вечере в Лондоне в поддержку защиты прав беременных женщин в 1987 году.
Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы было выставлено на торги аукциона Sotheby's.
Также написанная от руки записка от принцессы Дианы с подписями принцев Уильяма и Гарри была продана на аукционе за £18 тыс. В записке принцесса Диана поблагодарила сержанта лондонской полиции Джорджа Пламба за организацию и сопровождение мотоциклетного шоу на дне рождения Уильяма.