Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Ким Кардашьян купила подвеску-крест принцессы Дианы на аукционе в Лондоне

Газета.Ruиещё 6

Американская предпринимательница Ким Кардашьян купила за £163,8 тыс. фунтов ($ 202,2 тыс.) подвеску в виде креста, которую носила принцесса Уэльская Диана. Об этом в среду сообщило агентство P.A.

Ким Кардашьян купила подвеску-крест принцессы Дианы на аукционе в Лондоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ювелирное изделие продавал аукционный дом Sotheby's.

Аметистовый кулон был изготовлен в 1920-е годы ювелирной компанией Garrard. Отмечается, что он ушел с молотка по цене вдвое выше, чем его изначальная оценка.

В 1980-е годы украшение с бриллиантами круглой огранки весом 5,25 карата было приобретено британским бизнесменом палестинского происхождения Наимом Атталой. Именно он и давал принцессе Дианы несколько раз его надеть.

Диана появлялась в нем на благотворительном вечере в Лондоне в поддержку защиты прав беременных женщин в 1987 году.

Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы было выставлено на торги аукциона Sotheby's.

Также написанная от руки записка от принцессы Дианы с подписями принцев Уильяма и Гарри была продана на аукционе за £18 тыс. В записке принцесса Диана поблагодарила сержанта лондонской полиции Джорджа Пламба за организацию и сопровождение мотоциклетного шоу на дне рождения Уильяма.

Вещи,Диана Уэльская,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители