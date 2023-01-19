Ким Кардашьян купила подвеску-крест принцессы Дианы на аукционе в Лондоне

Американская предпринимательница Ким Кардашьян купила за £163,8 тыс. фунтов ($ 202,2 тыс.) подвеску в виде креста, которую носила принцесса Уэльская Диана. Об этом в среду сообщило агентство P.A.

Ювелирное изделие продавал аукционный дом Sotheby's.

Аметистовый кулон был изготовлен в 1920-е годы ювелирной компанией Garrard. Отмечается, что он ушел с молотка по цене вдвое выше, чем его изначальная оценка.

В 1980-е годы украшение с бриллиантами круглой огранки весом 5,25 карата было приобретено британским бизнесменом палестинского происхождения Наимом Атталой. Именно он и давал принцессе Дианы несколько раз его надеть.

Диана появлялась в нем на благотворительном вечере в Лондоне в поддержку защиты прав беременных женщин в 1987 году.

Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы было выставлено на торги аукциона Sotheby's.