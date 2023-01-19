7 знаменитых «проклятых» русских картин: что с ними не так

Существует суеверие, что написание портрета может принести несчастье модели. В истории русской живописи было несколько известных полотен, у которых сложилась мистическая репутация.

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«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Илья Репин

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У Ильи Репина была репутация "рокового живописца": многие из тех, чьи портреты он рисовал, скоропостижно умирали. Среди них Мусоргский, Писемский, Пирогов, итальянский актер Мерси д’Аржанто и Федор Тютчев.

Самой мрачной картиной Репина признают «Иван Грозный убивает своего сына». Любопытный факт: до сих пор неизвестно, убивал ли Иван IV своего сына или эту легенду действительно сочинил ватиканский посланник Антонио Поссевино.

Картина произвела гнетущее впечатление на посетителей выставки. Были зафиксированы случаи истерии, а в 1913 году иконописец Абрам Балашов распорол картину ножом. Позже его признали невменяемым.

Странное совпадение: художник Мясоедов, с которого Репин писал образ царя, вскоре чуть было не убил в приступе гнева своего сына Ивана, а литератор Всеволод Гаршин, который стал натурщиком для царевича Ивана, сошёл с ума и покончил с собой.

«Портрет М. И. Лопухиной». Владимир Боровиковский

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Мария Лопухина, происходящая из графского рода Толстых, стала натурщицей художника в 18 лет, вскоре после собственной свадьбы. Изумительно красивая девушка была здоровой и полной сил, но скончалась спустя 5 лет. Спустя годы поэт Полонский напишет «Красоту ее Боровиковский спас…».

Появились слухи о связи картины со смертью Лопухиной. Родилась городская легенда, что на портрет нельзя долго смотреть - постигнет печальная участь «натурщицы».

Некоторые утверждали, что отец девушки, магистр масонской ложи, заключил дух дочери в портрете.

Спустя 80 лет картину приобрёл Третьяков, который не побоялся репутации портрета. Сегодня полотно находится в коллекции Третьяковской галереи.

«Неизвестная». Иван Крамской

Русская семерка

Картина «Неизвестная» (1883) вызывала бурный интерес у Петербургской публики. А вот Третьяков наотрез отказался приобретать картину для своей коллекции. Так, «Незнакомка» начала своё путешествие по частным собраниям. Вскоре начали происходить странности: первого ее владельца бросила жена, у второго сгорел дом, третий обанкротился. Все несчастья приписывали роковой картине.

Не избежал беды и сам художник, вскоре после написания картины скончались два сына Крамского.

Картин продали за рубеж, где она продолжила приносить владельцам одни несчастья, пока в 1925 году полотно не вернулось в Россию. Когда портрет оказался в коллекции Третьяковской галереи несчастья прекратились.

«Тройка». Василий Перов

Русская семерка

Перов долго не мог найти натурщика для центрального мальчика, пока не познакомился с одной женщиной, которая ехала через Москву на богомолье со своим 12-летним сыном Васей. Художнику удалось уговорить женщину дать Василию попозировать для картины.

Спустя несколько лет Перов снова встретился с этой женщиной. Оказалось, что спустя год после написание картины Васенька умер, и его мать специально приехала к художнику, чтобы на последние деньги выкупить картину.

Но полотно уже было приобретено и экспонировалось в Третьяковской галерее. Когда женщина увидела «Тройку», она упала на колени и стала молиться. Растроганный, художник написал для женщины портрет ее сына.

«Демон поверженный». Михаил Врубель

Русская семерка

Сын Врубеля, Савва, скоропостижно скончался вскоре после того, как художник закончил портрет мальчика. Смерть сына стала ударом для Врубеля, поэтому он сконцентрировался на своей последней картине «Демон поверженный».

Желание закончить полотно переросло в одержимость. Врубель продолжал дописывать картину даже когда ее отправили на выставку.

Не обращая внимания на посетителей, художник приходил в галерею, доставал кисти и продолжал работать. Обеспокоенные близкие связались с врачом, но было уже поздно - сухотка спинного мозга свела Врубеля в могилу, несмотря на лечение.

«Русалки». Иван Крамской

Русская семерка

Иван Крамской задумал написать картину по мотивам повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». На первой выставке в Товариществе передвижников картину повесили рядом с пасторалью «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. В первую же ночь картина «Грачи» упала со стены.

Вскоре обе картины купил Третьяков, «Грачи прилетели» заняла место в кабинете, а «Русалок» выставили в зале. С этого момента прислуга и домочадцы Третьякова начали жаловаться на заунывное пение, доносящиеся по ночам из залы.

Более того, люди стали отмечать, что рядом с картиной они испытывают упадок сил.

Мистика продолжалась, пока старая нянька не посоветовала убрать русалок со света в дальний конец зала. Третьяков последовал совету, и странности прекратились.

«На смерть Александра III». Иван Айвазовский

Русская семерка

Когда художник узнал о смерти императора Александра III, он был шокирован и без всякого заказа написал картину. По задумке Айвазовского, картина должна была символизировать торжество жизни над смертью. Но, закончив картину, Айвазовский спрятал ее и не показывал никому. Впервые картину выставили на всеобщее обозрение лишь спустя 100 лет.

Картина разбита на фрагменты, на полотне изображен крест, петропавловская крепости и фигура женщины в черном.