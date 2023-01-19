Установлен автор иконы XVII века "Богоматерь Знамение"

Это Иван Бахматов, входивший в группу иконописцев Оружейной палаты.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

В ходе реставрационных работ на уникальной иконе XVII века "Богоматерь Знамение" сотрудники Новгородского музея-заповедника установили подпись ее создателя и датировку, передает пресс-служба Минкультуры РФ сегодня, 19 января.

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Согласно пресс-релизу структуры, икона была написана Иваном Яковлевичем Бахматовым, жившим на рубеже XVII-XVIII веков и состоявшим в группе иконописцев Оружейной палаты. Это произошло в 1699 году. Художник оставил на образе свое имя и дату. Как утверждают специалисты, обычай так "маркировать" иконы сложился в России во второй половине XVII столетия, до этого произведения иконописцев сохраняли анонимность. Художники стали подписывать свои творения не только из тщеславия и желания сохранить имя для истории, но и в знак принятия ответственности за богословскую точность и художественные качества произведений.

Напомним, икона "Богоматерь Знамение" написана на дереве, имеет размеры почти 60 сантиметров в высоту и 51 сантиметр в ширину. Работы с нею велись в мастерской реставрации темперной живописи Новгородского музея-заповедника. Реставрацию основы делал художник-реставратор высшей категории Юрий Александров, над живописью трудилась художник-реставратор I категории Наталия Железнякова. В настоящее время реставрация завершена. Она состояла в удалении с живописной поверхности иконы серебряного оклада с позолотой, демонтаже вышедших из пазов шпонок и замене их на новые. Также мастера склеили отщеп древесины основы, из-за чего коробилась доска, выровняли слой потемневшего авторского лака, восполнили грунтом утраты левкаса и все заново покрыли реставрационным лаком. Работы были воистину сложные.