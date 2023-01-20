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39 минут назад

Определены лучшие фотографии собак в 2022 году

Мир24

Специалисты определили лучшие фотографии собак минувшего года. Жюри подвело итоги конкурса International Dog Photography Awards.

Определены лучшие фотографии собак в 2022 году
Фото: Мир24Мир24

Речь идет о ежегодном конкурсе, в котором принимают участие не только фотографы-профессионалы, но и те, кто только учится обращаться с фотокамерой. Лауреаты стали обладателями призов в размере 500 евро (чуть больше 37,4 тысячи рублей).

В конкурсе было четыре категории – «Портрет и пейзаж», «Действие», а также «Студия» и «Собаки и люди». Участники прислали почти 1,5 тысячи снимков псов самых разных пород и размеров из 50 стран.

Победительницей в категории «Портрет и пейзаж» стала швейцарка Далия Фишманн, приславшая фото собаки-спасателя в лавинах, а в категории «Действие» победил итальянец Франческо Мура со снимком пса, преодолевающего препятствие.

Ранее Британский музей естественной истории назвал победителя конкурса «Фотограф дикой природы 2022 года».

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