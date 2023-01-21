Самую дорогую фигурку по «Трансформерам» делали 10 лет

Фигурки по мотивам известных франшиз — удовольствие не из дешевых. Коллекционеры готовы отдавать солидные деньги за детализированные копии персонажей.
Некоторые из реплик изначально созданы для богатых коллекционеров. Компания Prime 1 Studio представила особенную статуэтку Оптимуса Прайма из «Трансформеров». На его создание у авторов ушло около 10 лет.
Ее высота составляет 99 см, а вес — 60.5 кг, так что «повертеть» ее в руках вряд ли получится. В комплекте идут два съемных плеча, узел крыла и три меча, а также подсветка глаз, туловища и оружия Прайма.
Стоимость этой фигурки составляет 4500 долларов или около 307 тысяч рублей. Поставки Оптимуса ожидаются в 2024 году.