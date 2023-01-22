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1 час назад

Похоронное агентство представило духи с запахом гроба и черную неваляшку

РИА "ФедералПресс"

Похоронное агентство ГБУ «Ритуал» решило разработать собственный мерч. В коллекцию необычных вещей, которые планируют продавать людям, вошли духи с запахом свежей могилы и гроба, а также «плащ смерти» и сувениры.

Похоронное агентство представило духи с запахом гроба и черную неваляшку
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Необычный мерч похоронного агентства ГБУ «Ритуал» хотят в будущем продавать в музеях. Один из уникальных товаров – это духи с запахом свежей могилы, цветочных похорон и канадского гроба.

Также специалисты похоронного дела предлагают людям примерить настоящий «плащ смерти» – дождевик. По фасону он напоминает одежду, которую во всех фильмах и мультиках носит сама смерть с косой.

Приобрести можно будет и обычные футболки, а также шопперы с надписями. Например, на одну из вещей поместили цитату писателя Михаила Булгакова: «Человек смертен, но это еще полбеды. Плохо, что он иногда внезапно смертен».

Агентство разработало также и сувениры: это черная неваляшка с косой и новогодний шар, внутрь которого поместили кладбище с крестами и могилами, пишет «Москвич Mag».

ГБУ «Ритуал» уже разослало презентацию своего мерча разным музеям и станциям, чтобы начать продвигать коллекцию и создавать коллаборации с разными предприятиями.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что необычного происходит с телом покойного после смерти. Патологоанатом рассказала, почему труп может начать кашлять, двигаться и «возбуждаться».

Вещи,Михаил Булгаков,
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