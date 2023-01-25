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2 часа назад

Две картины XVII века пропали из музея в Цюрихе

Мир24иещё 1

Из художественного музея «Кунстхаус» в Цюрихе пропали две картины XVII века. Об этом говорится в заявлении дирекции музея в полицию, пишет РИА «Новости».

Две картины XVII века пропали из музея в Цюрихе
Фото: Мир24Мир24

Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хеке «Солдаты в лагере», датированной 1650-ми годами, и полотне голландца Дирка де Брея «Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице» 1673 года.

В администрации музея считают, что картины могли быть похищены из реставрационной мастерской, где находились после пожара, произошедшего летом прошлого года, в числе более 700 других работ.

Музей «Кунстхаус» в Цюрихе – один из наиболее крупных художественных музеев Швейцарии. Там, в частности, находится коллекция из 12 картин Эдварда Мунка.

В ноябре прошлого года из Национального музея итальянского города Матера была похищена картина художника Джакомо Ди Кирико «Эффект снега» (1870-1880 гг.).

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