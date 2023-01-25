Две картины XVII века пропали из музея в Цюрихе

Из художественного музея «Кунстхаус» в Цюрихе пропали две картины XVII века. Об этом говорится в заявлении дирекции музея в полицию, пишет РИА «Новости».
Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хеке «Солдаты в лагере», датированной 1650-ми годами, и полотне голландца Дирка де Брея «Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице» 1673 года.
В администрации музея считают, что картины могли быть похищены из реставрационной мастерской, где находились после пожара, произошедшего летом прошлого года, в числе более 700 других работ.
Музей «Кунстхаус» в Цюрихе – один из наиболее крупных художественных музеев Швейцарии. Там, в частности, находится коллекция из 12 картин Эдварда Мунка.
В ноябре прошлого года из Национального музея итальянского города Матера была похищена картина художника Джакомо Ди Кирико «Эффект снега» (1870-1880 гг.).