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2 часа назад

На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки

ТАССиещё 2

Успех в прокате художественного фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" повлек за собой рост спроса на продукцию с изображением главного героя. На складах не осталось лицензионных игрушек в виде Чебурашки, сообщила в четверг президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки
Фото: ТАССТАСС

"Мы переживаем ренессанс после выхода этого фильма ("Чебурашки" Дьяченко - прим. ТАСС) - те игрушки, та лицензионная продукция, которая до этого времени достаточно успешно, но уже в спокойном режиме покупалась нашими потребителями, сейчас становится очень популярной. Специально перед нашей сегодняшней встречей я позвонила дистрибьютору-лицензиату. Отвечает, что на складах ничего нет, все отгрузили. Популярны и игрушки, и одежда с этим героем", - сказала она на пресс-конференции в информационном агентстве "Национальная служба новостей".

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25 января Роскачество сообщило, что планирует провести проверки игрушек в виде Чебурашки, поскольку на фоне выхода в прокат одноименного фильма и ажиотажа вокруг персонажа, рынок наводнили Чебурашки самого разного качества. В основном это обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах. Ранее "Союзмультфильм" обратился к Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки, права на классический образ которого принадлежат киностудии.

Семейная комедия Дьяченко рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Кассовые сборы фильма в России уже превысили 5 млрд рублей. "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019 год) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009 год).

Вещи,Клим Шипенко,Антонина Цицулина,Сергей Лавыгин,Дмитрий Дьяченко,Федор Добронравов,Елена Яковлева,Полина Максимова,Джеймс Кэмерон,Сергей Гармаш,Ольга Кузьмина,
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