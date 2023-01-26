На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки

"Мы переживаем ренессанс после выхода этого фильма ("Чебурашки" Дьяченко - прим. ТАСС) - те игрушки, та лицензионная продукция, которая до этого времени достаточно успешно, но уже в спокойном режиме покупалась нашими потребителями, сейчас становится очень популярной. Специально перед нашей сегодняшней встречей я позвонила дистрибьютору-лицензиату. Отвечает, что на складах ничего нет, все отгрузили. Популярны и игрушки, и одежда с этим героем", - сказала она на пресс-конференции в информационном агентстве "Национальная служба новостей".