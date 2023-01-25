Чем уникален хранящийся в Прикамье рукописный альбом солевара

В Березниковском историко-художественном музее имени Коновалова более 70 лет хранится уникальный рукописный альбом солевара из города Дедюхина Петра Богомолова. Это графический роман, повествующий о населенном пункте и его жителях в конце XIX - начале ХХ века.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Огромная ценность

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Альбом называется "Житие двух братьев Петра и Алексея, близнецы-сиротки, как остались от родителя своего Петра Карповича Богомолова и что видели и что приобрели до 82 лет своей жизни Петр и Алексей". По словам музейщиков, он имеет огромную историческую ценность.

"До наших дней дошло очень немного аутентичных документов, рассказов от первого лица. Если мы обратимся в пермские архивы и запросим документы по теме "солеварение", то найдем практически полную конторскую информацию - сухую, канцелярскую. Это имена-фамилии, зарплаты, количество пудов соли, опись материальной части. Техническая, по большому счету, документация, - говорит научный сотрудник исторического отдела музея Роман Петров. - В принципе, ни в Березниках, ни в Соликамске, ни в Перми подобных документов, таких, как дневник Петра Петровича, не сохранилось".

От первого лица

Итак, уникальный альбом - это записи промыслового работника, временнообязанного крестьянина, ставшего свидетелем многих важных событий на рубеже столетий. Артефакт похож на старый детский альбом: на пожелтевших страницах - корявые буквы, слова с ошибками, аляповатые рисунки. Но записи делал уже взрослый человек, не особо грамотный и не обладавший талантом рисовальщика. Именно поэтому альбом производит такое сильное впечатление. Это летопись жизни. Со всеми ее радостями и горестями.

"Петр Петрович был самоучкой, поэтому грамотность у него сильно хромает. Рисунки действительно очень похожи на детские, однако их отличает четкая детализация, - говорит Роман Петров. - Я бы сказал, что именно отсутствие некоего художественного снобизма и позволило ему так точно передать события".

Дневник-альбом содержит как бытовые, домашние сюжеты и зарисовки из жизни крестьянской семьи Богомоловых, так и занятные рабочие истории. Вот братья пошли работать соленосами, вот они уже дрововозы. На каждой странице невероятное количество бытовых подробностей. Раньше историкам их очень не хватало. Причина в том, что людей грамотных интересовала техническая информация, горные журналы, например, а вот "низовой" слой практически отсутствовал.

Есть такое слово: надо

Довольно типичная история для того времени: семья Богомоловых рано лишилась кормильца, братьям было полгода, когда он умер. Отец был солеваром, работал на Дедюхинском заводе. Жили в ветхом доме - приписной горнозаводской рабочий Петр Карпович получал невеликий доход, так как считался неквалифицированной рабочей силой. Именно поэтому сквозной в дневнике стала тема выживания. Первые страницы альбома наполнены словами "тоска" и "печаль".

Братья начали трудиться десяти лет от роду, примерно в 1883 году. Уходили в лес, собирали дрова, кололи, пилили, рубили, везли на продажу. А на вырученные деньги покупали хлеб. Мать, пытаясь тащить семью, работала на носке соли.

Каждой крупной покупке Петр Петрович посвящал отдельную иллюстрацию. Приобретение лошади - это то же самое, что автомобиля в наше время. Фото: Березниковский историко-художественный музей имени Коновалова

"То еще физическое упражнение, особенно для женщин: и в жару, и в мороз по 80 раз за смену ходили они от солеварни до амбара и носили на спинах мешки с солью весом до пяти пудов. Здоровье очень быстро таяло. Парни тоже пошли на солеварни, это было в 1885 году. Начали работать водовозами - доставляли воду к паровым машинам завода, - говорит историк. - Зарабатывали ничтожно мало, около пяти копеек в день. Потом трудились подварками - выгребали золу из топочных ям. "Работа пыльная, но робить надо", - пишет Петр Богомолов. Вообще, описание всего детского периода жизни изобилует этим словом: надо".

"На квартирах не жить"

К совершеннолетию братья уже были на заводе отгребальщиками (сгребали выпаренную соль) и унимальщиками (контролировали жар в топке). Такой труд ценился выше, порядка 9-12 рублей в месяц, так что в 19 лет близнецы купили новый дом. За 50 рублей. Чуть позже, уже в начале XX века, приобрели корову. Она стоила баснословных 17 рублей.

В 1895 году справляет свадьбу Алексей. И его след в альбоме постепенно теряется - Петр не считает нужным рассказывать о жизни брата. В 1896 году близнецов рекрутируют на воинскую службу, но оба становятся вратниками. Их оставляют практически по месту жительства: Алексея - в помощь матери, Петру повезло по жребию.

В том же году Петр женится, но в 1890 году его супруга умирает, оставив ему дочь Александру. Тогда же Петр женится повторно.

В альбоме есть интересная запись - наставление от матери Петра: "Один другого слушать, на квартирах не жить, без скотины не жить", то есть иметь дом, не бросать хозяйство, не вести городской образ жизни.

Подведение итогов

Само название альбома - "Что видели за свою жизнь сиротки Петр и Алексей, что приобрели за свою жизнь" - говорит о подведении итогов. Материальная составляющая в дневнике подана особенно ярко: человек, испытавший нужду, всегда все меряет рублем. Пишет Петр о работе - отмечает, какая была зарплата. Говорит про нехватку хлеба - делает сноску на его стоимость. Есть элементы анализа: "У Петра не было ни часов, ни коровы, ни самовара, и дом ветхий, но Петр сказал: наживу все, было бы здоровье". В этом заключена философия жизни русского мужика.

"Что прожито, нажито и до чего дожито и есть главная тема альбома: вся история от момента рождения", - рассказывает Роман Петров.

Дневник заканчивается 1954 годом. В Перми ввели в эксплуатацию КамГЭС, и Дедюхино начало затапливать. Петр Петрович сломал свой дом, простоявший 53 года, продал скотину, вырубил сад и уехал жить в Усолье.

В акте приема альбома рукой директора музея Ивана Коновалова записано: "90-летний старик Богомолов прожил трудную и большую жизнь. Сын солевара, сирота, сам солевар... он на старости лет должен был покинуть родное Дедюхино и переехать за Каму, в Усолье. Здесь... он описал всю свою жизнь за 90 лет, иллюстрируя ее".

Записи закончились, но читателей становится все больше.

Прямая речь

Светлана Осинникова, директор Березниковского историко-художественного музея: