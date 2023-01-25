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1 час назад

Неизвестный науке зверь: игрушечные Чебурашки шокировали покупателей

Вечерняя Москва

24 января кассовые сборы российской семейной комедии «Чебурашка» превысили пять миллиардов рублей. С момента выхода этого фильма на экраны 1 января резко подскочил спрос на игрушечных Чебурашек: плюшевые сказочные герои буквально заполонили торговые онлайн-площадки. Однако внешний вид и цена многих «зверьков» возмутили москвичей.

Игрушечные Чебурашки шокировали покупателей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чебурашки с зубами, кривыми носами, раскосыми глазами, огромными разными лапами и шерстью, как у барана, заполонили маркетплейсы. Внешний вид игрушек покупатели уже сравнивают с монстрами Хагги Вагги, которые снял с продажи из-за токсичных веществ в составе.

Сшиты новые герои будто на коленке, а цены на них явно завышены: за некоторых «зверьков» продавцы просят по 4–5 тысяч рублей. К слову, отреагировали на появление таких игрушек и в «Союз мультфильме», которому принадлежат права на классический образ Чебурашки: в киноиндустрии попросили маркетплейсы убрать из продажи пугающих персонажей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Тихомиров, основатель онлайн-магазина игрушек:

"Продавец стремится сэкономить и в пик популярности героя предлагает плохой товар по стоимости раз в десять выше закупочной. Однако со стороны производителей фильма не поступило официального и качественного товара. Родители, у которых ребенок просит Чебурашку, вынуждены приобретать героя в таком виде".

Вещи,Александр Тихомиров,
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