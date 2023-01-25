Игрушечные Чебурашки шокировали покупателей

24 января кассовые сборы российской семейной комедии «Чебурашка» превысили пять миллиардов рублей. С момента выхода этого фильма на экраны 1 января резко подскочил спрос на игрушечных Чебурашек: плюшевые сказочные герои буквально заполонили торговые онлайн-площадки. Однако внешний вид и цена многих «зверьков» возмутили москвичей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Чебурашки с зубами, кривыми носами, раскосыми глазами, огромными разными лапами и шерстью, как у барана, заполонили маркетплейсы. Внешний вид игрушек покупатели уже сравнивают с монстрами Хагги Вагги, которые снял с продажи из-за токсичных веществ в составе.

Сшиты новые герои будто на коленке, а цены на них явно завышены: за некоторых «зверьков» продавцы просят по 4–5 тысяч рублей. К слову, отреагировали на появление таких игрушек и в «Союз мультфильме», которому принадлежат права на классический образ Чебурашки: в киноиндустрии попросили маркетплейсы убрать из продажи пугающих персонажей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Тихомиров, основатель онлайн-магазина игрушек: