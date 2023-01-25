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2 часа назад

Какими были самые первые пылесосы и насколько они отличаются от современных

Ferra.ru

Самое первое устройство, напоминающее пылесос, было изобретено в 1860 году. И это была подметальная машина для ковров. А машина, которую назвали пылесосом, появилась лишь в 1901 году.

Какими были самые первые пылесосы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Создателем подметальной машины для чистки ковров, которая появилась в 1860 году, считается американец Дэниел Хесс. Эта машина имела в своей конструкции мехи для всасывания, а также вращающие щётки для сбора грязи. Улучшенная версия запатентована была в 1865 году.

Машину, которую затем назвали пылесосом, изобрели в 1901 году. Автор этой разработки - Сесил Бут. Правда, работал пылесос на двигателе внутреннего сгорания и был настолько огромен, что его перевозили на конной повозке, а затем - на машине.

Далее в 1920-х годах уборщик Джеймс Мюррей Спенглер придумал приспособление для подметания ковров. Состояло это приспособление из ручки от метлы, мыльницы, наволочки, электродвигателя.

Самый первый пластиковый пылесос произведён был в 1930-х годах. В 1952 году появился предшественник современных пылесосов. Создала его компания Hoover.

Во всех пылесосах, начиная с самого первого, использовались для сбора мусора мешки. Однако в 1970-х годах представлена была безмешковая модель, которая имела успех у покупателей. Сегодня большинство пылесосов как раз и я являются безмешковыми.

Кроме того, в 1996 году компания Electrolux выпустила самый первый робот-пылесос. Правда, датчики у него оказались не очень хорошими, поэтому он в итоге был снят с производства.

Вещи,Джеймс Мюррей,
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