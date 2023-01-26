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3 часа назад

Опубликован архивный снимок из актерского резюме Меган Маркл

Газета.Ru

Журналисты нашли архивную фотографию Меган Маркл, которую она прикрепляла к резюме, когда была актрисой. Снимок был опубликован Mirror.

Опубликован архивный снимок из резюме Меган Маркл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сети всплыло старое актерское резюме Меган Маркл, которое было составлено, когда ей было около 24 лет. В нем молодая актриса рассказала не только о своем опыте в кино, но и необычных навыках, которые, как она считала, могли бы пригодится ей для будущих ролей. В частности, будущая герцогиня Сассекская пишет, что отлично танцует, занимается кикбоксингом и свободно владеет испанским и французским языками. К резюме также была прикреплена черно-белая фотография юной Меган Маркл: на снимке будущая жена принца Гарри запечатлена в спортивном черном топе и с собранными в небрежный пучок волосами.

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл активно снималась в кино. Как только их отношения стали серьезными, Меган пришлось удалить свои профили в соцсетях, сменить стиль в одежде и забыть о съемках с сериале «Форс-мажоры», сделавшем ее знаменитой.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл выражала «легкие сомнения» в идее публикации мемуаров принца Гарри.

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