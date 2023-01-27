Картины Гойи с матерью и дочерью купили за $16 млн

На аукционе в Нью-Йорке удалось продать два полотна 1805 года за 16,4 млн долларов. Их написал Франсиско Гойя на заказ для двух представительниц буржуазии.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Аукционный дом Christies продал две картины Гойи за внушительную сумму – 16,4 млн рублей. Имя нового владельца не раскрывается.

В 1805 году дон Сальвадор Ансельмо Баррусо де Ибаретта обратился к художнику Франсиску Гойе за тем, чтобы он написал его жену и дочь. Картины хранились у семьи, но после 1951 года были переданы в частную коллекцию, сказано на сайте лидера мирового арт-рынка.

Женщины, изображенные художником, не были особенными. В конце XVIII – начале XIX века представители буржуазии старались подчеркнуть хорошее положение в обществе, поэтому часто заказывали портреты для себя и близких.

Франсиско Гойя жил с 1746-го до 1828 года. Он писал в стиле романтизма, за что был назван одним из главных представителей этой эпохи. Широкую известность приобрели его работы «Маха обнаженная», «Сатурн, пожирающий своего сына», две картины «Восстание» и многие другие.