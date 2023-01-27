Картины Гойи с матерью и дочерью купили за $16 млн

На аукционе в Нью-Йорке удалось продать два полотна 1805 года за 16,4 млн долларов. Их написал Франсиско Гойя на заказ для двух представительниц буржуазии.
Аукционный дом Christies продал две картины Гойи за внушительную сумму – 16,4 млн рублей. Имя нового владельца не раскрывается.
В 1805 году дон Сальвадор Ансельмо Баррусо де Ибаретта обратился к художнику Франсиску Гойе за тем, чтобы он написал его жену и дочь. Картины хранились у семьи, но после 1951 года были переданы в частную коллекцию, сказано на сайте лидера мирового арт-рынка.
Женщины, изображенные художником, не были особенными. В конце XVIII – начале XIX века представители буржуазии старались подчеркнуть хорошее положение в обществе, поэтому часто заказывали портреты для себя и близких.
Франсиско Гойя жил с 1746-го до 1828 года. Он писал в стиле романтизма, за что был назван одним из главных представителей этой эпохи. Широкую известность приобрели его работы «Маха обнаженная», «Сатурн, пожирающий своего сына», две картины «Восстание» и многие другие.
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