Пол Маккартни выпустит новую книгу о The Beatles и 60-х

Пол Маккартни завершил работу над новой книгой. Она получила название "1964: Eyes of the Storm". А подзаголовок: "Фотографии и воспоминания Пола Маккартни". А в книге окажется много историй и наблюдений о той повседневной и творческой жизни ранних The Beatles, о которой мы раньше не знали.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Пол Маккарти всегда любил фотографировать. Даже в художественных фильмах "Ночь трудного дня" и Help! ("Помощь!"), где снимались The Beatles, Маккарти нередко бегает в кадре с фотоаппаратом. Да и первая жена музыканта Линда - профессиональный фотограф, благодаря чему и познакомились… И вот теперь сэр Пол решил рассекретить свои архивы, а заодно и порыть в дневниковых записях.

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У этой фото-книги "Эпицентр шторма" (так переводится название) есть подзаголовок "1964" - то есть она - о первом шторме "битломании".

Ведь в конце 1963 года - начале 1964-го The Beatles поехали на свои первые большие гастроли - пели, гуляли по городам, встречались с другими музыкантами, убегали от неистовых фантаток. А Пол Маккартни все это снимал на свою фотокамеру.

В книгу войдут 275 фотографий той славной поры, сделанных в шести городах - Ливерпуле, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне и Майами. Именно там выступали Пол, Джон, Джордж и Ринго.

Предисловие к "Эпицентру шторма" написали сам Маккартни и гарвардский историк, публицист Джилл Лепор. Сэр Пол сделал и комментарии к снимкам, рассказал об эпизодах, которые им сопутствовали.

Отчего он так долго тянул с этой книгой?!

Как объяснил сам музыкант, 35-миллиметровая пленка была потеряна почти 60 лет назад. И нашлась лишь в прошлом году.

Может, и пленки за 1965-й и 1966-й годы тоже скоро найдутся?!

Прямая речь

Пол Маккартни, музыкант и писатель:

"Каждый, кто заново открывает личную реликвию или семейное сокровище, мгновенно наполняется воспоминаниями и эмоциями, которые затем вызывают ассоциации, похороненные во мгле времени. Это был именно мой опыт просмотра этих фотографий, сделанных во время напряженного трехмесячного периода путешествия, кульминацией которого стал февраль 1964 года. Прекрасно было вернуться обратно!

И теперь я представляю свой собственный отчет о нашей первой большой поездке в мировой тур. Фактически фото-журнал The Beatles о том, как мы побывали в шести городах, начиная с Ливерпуля и Лондона, продолжая Парижем (где за три года по этого мы с Джоном ездили только "автостопом") и продолжая первым нашим визитом как группы в США".

Кстати