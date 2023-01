Пол Маккартни выпустит новую книгу о The Beatles и 60-х

Пол Маккартни завершил работу над новой книгой. Она получила название "1964: Eyes of the Storm". А подзаголовок: "Фотографии и воспоминания Пола Маккартни". А в книге окажется много историй и наблюдений о той повседневной и творческой жизни ранних The Beatles, о которой мы раньше не знали.