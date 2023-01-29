Книги о Гарри Поттере впервые упустили лидерство по продажам в США

Впервые за многие годы по итогам января объемы продаж книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере оказались не на первом месте на территории США.
Новым лидером стали скандальные мемуары принца Гарри под названием «Запасной», в которых тот открывает тайны жизни членов королевской семьи Великобритании.
За первую недели продаж мемуары покупали 3,2 миллиона раз против 2,9 миллионов экземпляров книг Джоан Роулинг.
Хотя рекорд продаж за первую неделю все равно остается за писательницей. В 2007 году «Гарри Поттер и Дары Смерти» за такой же период показал более чем 10-миллионный объем продаж.