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28 минут назад

Книги о Гарри Поттере впервые упустили лидерство по продажам в США

Inc-News

Впервые за многие годы по итогам января объемы продаж книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере оказались не на первом месте на территории США.

Книги о Гарри Поттере впервые упустили лидерство по продажам в США
Фото: Inc-NewsInc-News

Новым лидером стали скандальные мемуары принца Гарри под названием «Запасной», в которых тот открывает тайны жизни членов королевской семьи Великобритании.

За первую недели продаж мемуары покупали 3,2 миллиона раз против 2,9 миллионов экземпляров книг Джоан Роулинг.

Хотя рекорд продаж за первую неделю все равно остается за писательницей. В 2007 году «Гарри Поттер и Дары Смерти» за такой же период показал более чем 10-миллионный объем продаж.

Вещи,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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