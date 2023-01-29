Книги о Гарри Поттере впервые упустили лидерство по продажам в США

Впервые за многие годы по итогам января объемы продаж книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере оказались не на первом месте на территории США.

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Новым лидером стали скандальные мемуары принца Гарри под названием «Запасной», в которых тот открывает тайны жизни членов королевской семьи Великобритании.

За первую недели продаж мемуары покупали 3,2 миллиона раз против 2,9 миллионов экземпляров книг Джоан Роулинг.