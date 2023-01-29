Платье принцессы Дианы продали за 604 тысячи долларов

Бархатное платье принцессы Дианы от британского модельера Виктора Эдельштейна стало самым дорогим нарядом за историю торгов Sotheby’s. Об этом сообщает CNN.
Платье-бюстье насыщенного фиолетового оттенка, которое принцесса Диана надевала для официального портрета с мужем Чарльзом в 1991 году, продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Изначально эксперты рассчитывали выручить от 80 до 120 тысяч долларов, но платье продали почти за 604,8 тысячи долларов. Наряд стал самым дорогим в истории аукциона.
Платье от Виктора Эдельштейна не первый раз выставляют на аукцион. В 1997 году наряды Дианы, которые она носила на публичных мероприятиях, будучи принцессой Уэльской, продал аукционный дом Christie’s. Тогда это бархатное платье приобрел частный коллекционер за 24 тысячи долларов. Деньги с продажи принцесса пожертвовала на благотворительность – отдала Онкологическому фонду Королевской больницы Марсдена и Фонду борьбы со СПИДом.