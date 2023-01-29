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3 часа назад

Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 604 тысячи долларов

Мира Маркина

Бархатное платье принцессы Дианы от британского модельера Виктора Эдельштейна стало самым дорогим нарядом за историю торгов Sotheby’s. Об этом сообщает CNN.

Платье принцессы Дианы продали за 604 тысячи долларов
Фото: Wikimedia commonsWikimedia commons

Платье-бюстье насыщенного фиолетового оттенка, которое принцесса Диана надевала для официального портрета с мужем Чарльзом в 1991 году, продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Изначально эксперты рассчитывали выручить от 80 до 120 тысяч долларов, но платье продали почти за 604,8 тысячи долларов. Наряд стал самым дорогим в истории аукциона.

Платье от Виктора Эдельштейна не первый раз выставляют на аукцион. В 1997 году наряды Дианы, которые она носила на публичных мероприятиях, будучи принцессой Уэльской, продал аукционный дом Christie’s. Тогда это бархатное платье приобрел частный коллекционер за 24 тысячи долларов. Деньги с продажи принцесса пожертвовала на благотворительность – отдала Онкологическому фонду Королевской больницы Марсдена и Фонду борьбы со СПИДом.

Архивные снимки принцессы Дианы

Ранее 7-летний австралиец объявил себя реинкарнацией принцессы Дианы.

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