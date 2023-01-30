Ядерный чемоданчик: на что он на самом деле способен

Ядерный чемоданчик - это не только портативный пульт активации оборонной системы страны, но и реальный символ государственной власти. Мы решили рассказать, что он из себя представляет, как он работает и кому принадлежит.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Скипетр и держава остались в прошлом. В нынешнем мире, когда сдерживающим фактором является атомное оружие, символом власти и могущества может считаться ядерный чемоданчик.Что же это такое? Мы часто слышим про него, но знаем о нем мало. И всего не узнаем никогда. Есть понятие государственной тайны. Однако основные принципы его работы все-таки известны.

Если совсем упрощать, то ядерный чемоданчик – это телефон. В нем располагается система связи с генеральным штабом и командными пунктами ракетных войск стратегического назначения. Приводится в действие чемоданчик нажатием пресловутой ядерной кнопки. В случае угрозы ракетной атаки, она передает зашифрованный код КП РВСН. Конечно, решение об ответном ударе не может приниматься одним человеком. Ядерных чемоданчиков несколько. Только в том случае, если сигнал поступил со всех устройств, принимается решение о запуске ракет.

Случай спонтанного нажатия кнопки исключен. По словам бывшего начальника главного штаба Виктора Есина, шанс на ошибку в работе ЯЧ равен нулю. Ядерные чемоданчики часто проверяются и ремонтируются. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Борис Ельцин получил в свое время из рук Горбачева ядерный чемоданчик за номером 51. Первый президент России долго сокрушался по этому поводу. В итоге чемоданчик ему заменили на другой - с цифрой 1.

Наши и их

Ядерные чемоданчики есть у лидеров всех стран, владеющих ядерным оружием. Впрочем, называться они могут по разному. Ядерный чемоданчик в США - это не чемоданчик, скорее сумка. Первые американские ядерные сумки по форме напоминали бейсбольный мяч, поэтому за ними закрепилось название Nuclear Football. В главном принцип их работы не отличается от российского ЯЧ, но есть и различия. В недрах Nuclear Football скрыт титановый ящик, закрытый на кодовый замок, который открывается пластиковой, так называемой санкционирующей карточкой. Также в американской ядерной сумке лежит 30-страничная инструкция по пользованию устройством. Говорят, когда была совершена атака на небоскребы-близнецы, тогдашний президент США Джордж Буш открывал чемоданчик и читал инструктаж.

Российский ядерный чемоданчик также можно называть абонентским комплексом «Чегет» автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Чтобы не привлекать лишнего внимания, он выполнен в форме дипломата. Ядерный чемоданчик, также как и американский «мяч» является переносным пультом, носят его, и в Америке , и в России, специально обученные офицеры, всегда сопровождающие лидеров стран.

В России офицер войск связи - не ниже звания подполковника. Впрочем, по традиции он одет в форму морского флота. В Америке право нести «мяч» может добиться только офицер, получивший самый высокий доступ секретности, называемый «белый янки». Человек с ядерным чемоданчиком всегда вооружен. ЯЧ пристегнут к одной его руке, другой он имеет право достать оружие и стрелять без предупреждения в случае угрозы.

Как уже говорилось, ядерных чемоданчиков несколько. В России они находятся у президента страны, начальник генштаба и министра обороны.

Мир на грани

Первый ядерный чемоданчик появился во времена Холодной войны у президента США Эйзенхауэра. Нынешний вид американский «ядерный мяч» приобрел, однако, уже во время президентства Кеннеди, во время Карибского кризиса, когда вероятность ядерной войны нависла над миром со всей очевидностью. До появления ЯЧ решение об ответном запуске ракет могла приниматься только из Кремля и Белого дома, что было очень неоперативно, если учитывать скорость подлета ракет.

В СССР ЯЧ создавался ещё при Брежневе, однако первым пользователем заветной ядерной кнопки стал уже Андропов. Само название «ядерный чемоданчик» придумали советские журналисты. Нужен был адекватный перевод американским определениям Nuclear Football и President's Emergency Satchel, но называть устройство запуска ракет мячом и ранцем посчитали глупым. Так и появился «ядерный чемоданчик». С того времени ядерный чемоданчик передается от президента президенту во время инаугурации. По своей символической значимости этот момент сопоставим с передачей скипетра, шпаги или другого символа власти.

Интересно, что однажды российский ядерный чемоданчик даже был активирован. Это случилось 25 января 1995 года, когда Норвегией была запущена крупнейшая метеорологическая ракета Black Brant XII. Траектории её полета можно было спутать с американской баллистической ракетой «Трйадент».[С-BLOCK]