Фильм "Чебурашка" превратили в книгу

Новый тренд в книгоиздании - новеллизация успешных сериалов и фильмов. Мы уже рассказывали, что популярные сериалы "Хрустальный", "Почка", "Переговорщик", "Коса" и "Клиника счастья" "превратят" в книги. Та же участь ждет и нашумевший фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, кассовые сборы которого превысили 5 млрд рублей. Книга поступит в продажу уже сегодня, 30 января.
Издательство "АСТ" сообщает, что читателей ждут подробности из жизни Чебурашки. В основе книги, написанной Анной Масловой - сценарий, созданный группой авторов во главе с Виталием Шляппо. Чебурашка живет на юге, в апельсиновой роще. Но однажды он случайно попадает в небольшой приморский городок и знакомится с ворчливым стариком. Так начинается история большой дружбы, которая изменит и самих героев, и их знакомых.
"Чебурашка - это часть нашего культурного кода, персонаж, знакомый каждому - и ребенку, и взрослому, - говорит директор департамента "Планета детства" издательства "АСТ" Сергей Тишков. - Мы рады быть частью впечатляющего успеха новой истории о Чебурашке, вышедшей в кино - наше издательство выпускает не только классические сказки Успенского, но и новеллизацию фильма. Тем более, что планируемый выход книги еще задолго до поступления ее в продажу вызвал ажиотаж среди наших партнеров. Мы прогнозируем, что общий тираж книги превысит 15 000 экземпляров".
Кстати, только за последние 10 лет тираж всех изданных в "АСТ" книг Эдуарда Успенского, "папы" Чебурашки, превысил 6 млн экземпляров.