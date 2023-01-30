Фильм "Чебурашка" превратили в книгу

"Чебурашка - это часть нашего культурного кода, персонаж, знакомый каждому - и ребенку, и взрослому, - говорит директор департамента "Планета детства" издательства "АСТ" Сергей Тишков. - Мы рады быть частью впечатляющего успеха новой истории о Чебурашке, вышедшей в кино - наше издательство выпускает не только классические сказки Успенского, но и новеллизацию фильма. Тем более, что планируемый выход книги еще задолго до поступления ее в продажу вызвал ажиотаж среди наших партнеров. Мы прогнозируем, что общий тираж книги превысит 15 000 экземпляров".