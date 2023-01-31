Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
39 минут назад

Три фарфоровые чашки в русском стиле ушли с молотка за миллион рублей

Мир24

В Москве на аукционе продали три фарфоровые чашки XIX века. Покупатель заплатил за них миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома «Русская эмаль».

Три фарфоровые чашки ушли с молотка за миллион рублей
Фото: Мир24Мир24

Такая высокая цена объясняется тем, что эти предметы, по мнению специалистов, были выпущены в единичном экземпляре.

Речь идет о чашках, расписанных эмалевыми красками и изображающих витязей с полотен Виктора Васнецова. Они были сделаны на фарфоровом заводе Кузнецова. Одну из них оценили в 650 тысяч рублей, это в 26 раз выше стартовой стоимости – 25 тысяч рублей. Еще две чашки были выкуплены за 270 тысяч рублей каждая.

В распоряжении аукционного дома оказалось всего шесть таких чашек. Непроданные лоты там хотят выставить на следующих аукционах.

Вещи,Виктор Васнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители