Три фарфоровые чашки ушли с молотка за миллион рублей

Такая высокая цена объясняется тем, что эти предметы, по мнению специалистов, были выпущены в единичном экземпляре.

Речь идет о чашках, расписанных эмалевыми красками и изображающих витязей с полотен Виктора Васнецова. Они были сделаны на фарфоровом заводе Кузнецова. Одну из них оценили в 650 тысяч рублей, это в 26 раз выше стартовой стоимости – 25 тысяч рублей. Еще две чашки были выкуплены за 270 тысяч рублей каждая.