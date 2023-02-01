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2 часа назад

Старинная рукопись из Испании оказалась неизвестной пьесой Лопе де Веги

ИА «Сусанин»

Барселона. Испания. Анонимная рукопись из Национальной библиотеки Испании оказалась неизвестной ранее пьесой «Француженка Лаура» знаменитого поэта и драматурга Лопе де Веги. Для установления авторства исследователи из Автономного университета Барселоны применили искусственный интеллект, пишет Газета.ру со ссылкой на El Pais.

Старинная рукопись из Испании оказалась неизвестной пьесой Лопе де Веги
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

Программа сравнила текст «Француженки Марии» с сотнями других испанских комедий. Оказалось, что по стилю и стихотворному размеру пьеса ближе всего к произведениям одного из создателей национального театра Лопе де Веги.

Предполагают, что сохранившаяся рукопись использовалась как сценарий для постановок, о чем говорят пометки на полях.

Лопе де Вега (1562-1635) создал свое первое литературное произведение (стихотворный перевод «Похищения Прозерпины» Клавдиана) в возрасте 10 лет. Написал более 2 тыс. пьес, из которых до нас дошли, как считалось до недавнего времени, всего 426. Самые известные из них – «Собака на сене», «Девушка с кувшином», «Учитель танцев», «Звезда Севильи».

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