Старинная рукопись из Испании оказалась неизвестной пьесой Лопе де Веги

Барселона. Испания. Анонимная рукопись из Национальной библиотеки Испании оказалась неизвестной ранее пьесой «Француженка Лаура» знаменитого поэта и драматурга Лопе де Веги. Для установления авторства исследователи из Автономного университета Барселоны применили искусственный интеллект, пишет Газета.ру со ссылкой на El Pais.

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Программа сравнила текст «Француженки Марии» с сотнями других испанских комедий. Оказалось, что по стилю и стихотворному размеру пьеса ближе всего к произведениям одного из создателей национального театра Лопе де Веги.

Предполагают, что сохранившаяся рукопись использовалась как сценарий для постановок, о чем говорят пометки на полях.