Старинная рукопись из Испании оказалась неизвестной пьесой Лопе де Веги

Барселона. Испания. Анонимная рукопись из Национальной библиотеки Испании оказалась неизвестной ранее пьесой «Француженка Лаура» знаменитого поэта и драматурга Лопе де Веги. Для установления авторства исследователи из Автономного университета Барселоны применили искусственный интеллект, пишет Газета.ру со ссылкой на El Pais.
Программа сравнила текст «Француженки Марии» с сотнями других испанских комедий. Оказалось, что по стилю и стихотворному размеру пьеса ближе всего к произведениям одного из создателей национального театра Лопе де Веги.
Предполагают, что сохранившаяся рукопись использовалась как сценарий для постановок, о чем говорят пометки на полях.
Лопе де Вега (1562-1635) создал свое первое литературное произведение (стихотворный перевод «Похищения Прозерпины» Клавдиана) в возрасте 10 лет. Написал более 2 тыс. пьес, из которых до нас дошли, как считалось до недавнего времени, всего 426. Самые известные из них – «Собака на сене», «Девушка с кувшином», «Учитель танцев», «Звезда Севильи».