Потерянный кошелек мужчины посетил уже 35 городов

Человек по имени Джон Льюис забыл свой кошелек в самолете American Airlines. Хотя авиакомпания заявила, что не смогла найти кошелек, благодаря AirTag он увидел, как его собственность посетила уже 35 разных городов.

Как рассказал мужчина на своей странице в Twitter, он забыл кошелек в самолете после того, как опоздал на стыковочный рейс после часовой задержки первоначального рейса. Найти потерянные вещи в таких ситуациях не совсем просто, но Льюис положил в свой кошелек трекер AirTag, с помощью него можно узнать местонахождение своих предметов через Apple Find My. Льюис смог увидеть, где именно находится его кошелек, но в American Airlines ему сказали, что не смогли найти его после уборки самолета.