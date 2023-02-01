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1 час назад

Потерянный кошелек мужчины посетил уже 35 городов

Ferra.ru

Человек по имени Джон Льюис забыл свой кошелек в самолете American Airlines. Хотя авиакомпания заявила, что не смогла найти кошелек, благодаря AirTag он увидел, как его собственность посетила уже 35 разных городов.

Потерянный кошелек мужчины посетил уже 35 городов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как рассказал мужчина на своей странице в Twitter, он забыл кошелек в самолете после того, как опоздал на стыковочный рейс после часовой задержки первоначального рейса. Найти потерянные вещи в таких ситуациях не совсем просто, но Льюис положил в свой кошелек трекер AirTag, с помощью него можно узнать местонахождение своих предметов через Apple Find My. Льюис смог увидеть, где именно находится его кошелек, но в American Airlines ему сказали, что не смогли найти его после уборки самолета.

"Я смог отследить свой кошелек, и он все еще находится в самолете, и со вторника он побывал более чем в 35 городах", - заявил владелец. Он несколько раз связывался с авиакомпанией, но они настаивали, что понятия не имеют, где находится его вещь.

Компания до сих пор не нашла потерянный кошелек.

Вещи,Джон Льюис,Apple,
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