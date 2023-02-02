В храме Петра и Павла обнаружили роспись времен Петра I

При проведении ремонтных работ в московском храме Святых Апостолов Петра и Павла реставраторы обнаружили уникальную роспись. Под слоем краски и старых газет сохранилась оригинальная фреска, которая датируется XVIII веком.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Этот храм на Басманной улице был построен по приказу и собственноручным чертежам Петра I. За долгую историю он перенес пожары, подтопления, а в советские годы и вовсе не использовался по назначению. Тем не менее, старинная живопись сохранилась.

Из века в век мастера грубо перерисовывали Божественный облик, не заботясь о деталях. Каждый раз новый слой краски просто накладывали поверх другого, не догадываясь о ценности оригинала.

Церкви и храмы в то время расписывали на один манер. Но авторы этой фрески Храма Святых Апостолов Петра и Павла на Басманной улице создали шедевр. Архитекторы нашли его во время реконструкции среди старых слоев краски.

«Мы видим стилистически живопись XVIII века. Это барокко. Характерные херувимы, силы небесные. Подбородок в ракусе. Они такие волоокие, это типичное барокко», - рассказал Кирилл Филатов, художник-реставратор высшей квалификации.

Работы по раскрытию фрески еще продолжаются. Библейских сюжетов в храме порядка 40. Кто именно из художников трудился над ними, неизвестно, подписей здесь нет. Мастера обследовали стены сантиметр за сантиметром. Очищая тонкими шпателями слои краски и лака, а иногда даже используя губки.