Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
55 минут назад

В храме Петра и Павла в Москве обнаружили роспись времен Петра I

ТК «Звезда»

При проведении ремонтных работ в московском храме Святых Апостолов Петра и Павла реставраторы обнаружили уникальную роспись. Под слоем краски и старых газет сохранилась оригинальная фреска, которая датируется XVIII веком.

В храме Петра и Павла обнаружили роспись времен Петра I
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Этот храм на Басманной улице был построен по приказу и собственноручным чертежам Петра I. За долгую историю он перенес пожары, подтопления, а в советские годы и вовсе не использовался по назначению. Тем не менее, старинная живопись сохранилась.

Из века в век мастера грубо перерисовывали Божественный облик, не заботясь о деталях. Каждый раз новый слой краски просто накладывали поверх другого, не догадываясь о ценности оригинала.

Церкви и храмы в то время расписывали на один манер. Но авторы этой фрески Храма Святых Апостолов Петра и Павла на Басманной улице создали шедевр. Архитекторы нашли его во время реконструкции среди старых слоев краски.

«Мы видим стилистически живопись XVIII века. Это барокко. Характерные херувимы, силы небесные. Подбородок в ракусе. Они такие волоокие, это типичное барокко», - рассказал Кирилл Филатов, художник-реставратор высшей квалификации.

Работы по раскрытию фрески еще продолжаются. Библейских сюжетов в храме порядка 40. Кто именно из художников трудился над ними, неизвестно, подписей здесь нет. Мастера обследовали стены сантиметр за сантиметром. Очищая тонкими шпателями слои краски и лака, а иногда даже используя губки.

Изображения отмывают от копоти свечей, а где-то смачивают фрагменты наклеенных на стены еще в советское время газет, которыми заклеивали живопись, пытаясь превратить церковные интерьеры в светские. Задача современных реставраторов, как говорят они сами, по возможности ничего не менять, а лишь восстановить утраченные фрагменты фресок.

Вещи,Кирилл Филатов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители