Игорная зона "Красная Поляна" выпустила мыло с ароматом денег

Лимитированный парфюмерный набор "Аромат денег" содержит экстракт "финансового успеха" и фишку "Казино Сочи". Разработка специального аромата заняла у компаний три месяца.
Необычная серия создана игорной зоной в коллаборации с премиальным косметическим брендом. В набор "Аромат денег" входит парфюмированное жидкое мыло для тела и твердое мыло для рук.
"Нам давно хотелось поделиться атмосферой казино за его пределами. Вопрос был только в том, как именно это реализовать. И вдруг мы неожиданно поняли: ощутить деньги всем телом можно через запах. Так пришла идея создать парфюмерный набор мыла с ароматом настоящих денег. В качестве партнера намеренно выбрали локальную компанию - краснополянской премиальной косметики - и остались довольны итогом коллаборации", - рассказала Элина Кушниренко, PR-директор игорной зоны.
На разработку необычного аромата потребовалось три месяца. Для составления базовых нот парфюмерной композиции были собраны молекулы воздуха в главном зале "Казино Сочи" во время проведения январских розыгрышей. На основе материала парфюмеру удалось разработать парфюмерный экстракт финансового успеха.
Для фиксации аромата денег в твердое мыло лимитированной серии создатели добавили сувенирную фишку. Премиальный парфюмерный набор обладает тонким притягательным ароматом, действующим как афродизиак: "Аромат денег" имеет особый магнетизм и пробуждает чувственность. Лимитированная серия предназначена и для мужчин, и для женщин.
Тираж серии ограничен. Специальное парфюмированное мыло не рекомендуется использовать тем, у кого есть аллергия на деньги. По словам создателей, при использовании косметических средств из набора "Аромат денег" также возможен побочный эффект: усиливается удача в казино.