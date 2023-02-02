Игорная зона "Красная Поляна" выпустила мыло с ароматом денег

"Нам давно хотелось поделиться атмосферой казино за его пределами. Вопрос был только в том, как именно это реализовать. И вдруг мы неожиданно поняли: ощутить деньги всем телом можно через запах. Так пришла идея создать парфюмерный набор мыла с ароматом настоящих денег. В качестве партнера намеренно выбрали локальную компанию - краснополянской премиальной косметики - и остались довольны итогом коллаборации", - рассказала Элина Кушниренко, PR-директор игорной зоны.