Зачем японцы хранят соль в санузле

Оригинальностью японцы могут похвастаться и в быту. Например, необычным применением привычных нам вещей. Об одной такой детали типичного японского дома, читайте в статье «Рамблера».

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Соль – усилитель вкуса, который используют люди во всем мире. Но японцы нашли ей еще одно применение. В некоторых японских домах, посещая санузел, вы можете обнаружить блюдца с белой пирамидкой (иногда их оставляют и в других комнатах). Она сделана как раз-таки из кристаллической соли.

Дело в том, что, согласно эзотерической традиции, соль отпугивает злых духов, нейтрализует потоки негативной энергии. Поэтому такие пирамидки нередко ставятся на алтарь во время поминок по усопшим. Иногда соль рассыпают на татами перед поединком сумоистов.

Для очищения помещения солью нужно встать в восточный угол дома/квартиры с блюдцем приправы в руках и прочитать особую молитву. Затем соль по щепотке необходимо разложить во всех углах, двигаясь при этом по часовой стрелке. Так японцы совершают ритуал «моришио».

Но, согласитесь, держать рассыпанную по углам соль – некрасиво и неудобно. Так японцы пришли к идее делать из нее пирамидки. Они отлично вписываются в минималистичный интерьер и при этом продолжают выполнять свою «защитную функцию».

Остается один вопрос: зачем эти пирамидки ставят именно в туалете? Все просто. Японцы верят, что эманации злых сил могут проникнуть в жилище через окна и вентиляцию. И чтобы защититься от них, используют соль.