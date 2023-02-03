Бэнкси Нижегородский создал новый арт-объект «В утробе». Об этом художник рассказал в соцсетях. Для создания новой арт-плитки художник использовал фотографию главной прогулочной улицы Нижнего Новгорода.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Над улицей Бэнкси Нижегородский изобразил переработанную символику группы Nirvana — анатомическую фигуру девушки с крыльями ангела. Композиция напоминает знаменитую инсталляцию, размещенную на Большой Покровской со стороны площади Минина.

Объект посвящен третьему и последнему студийному альбому «In utero» американской гранж-группы, выпущенному в 1993 году. На обложке альбома был изображён прозрачный анатомический манекен с прикреплёнными сзади крыльями ангела.