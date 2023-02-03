Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

Бэнкси Нижегородский создал новый арт-объект «В утробе»

Нижегородская правда

Бэнкси Нижегородский создал новый арт-объект «В утробе». Об этом художник рассказал в соцсетях. Для создания новой арт-плитки художник использовал фотографию главной прогулочной улицы Нижнего Новгорода.

Бэнкси Нижегородский создал новый арт-объект «В утробе»
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Над улицей Бэнкси Нижегородский изобразил переработанную символику группы Nirvana — анатомическую фигуру девушки с крыльями ангела. Композиция напоминает знаменитую инсталляцию, размещенную на Большой Покровской со стороны площади Минина.

Объект посвящен третьему и последнему студийному альбому «In utero» американской гранж-группы, выпущенному в 1993 году. На обложке альбома был изображён прозрачный анатомический манекен с прикреплёнными сзади крыльями ангела.

«Начинаю новую тему: мифологические достопримечательности Нижнего Новгорода», — прокомментировал новый стрит-арт художник.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители