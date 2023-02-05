7 увлекательных романов для чтения этой зимой

Что может быть уютнее, чем домашнее чтение романтической истории? Удобное кресло, тёплый плед, вкусное какао и книга о том, как любовь захватывает и наполняет счастьем… Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку книг, которые согреют сердце на всю оставшуюся зиму.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Напоминание о нём», Колин Гувер

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Именно эта книга американской писательницы Колин Гувер, специализирующейся на молодёжной и романтической прозе, заставила плакать читателей по всему миру.

Автору удалось задеть тонкие душевные струны всех, кто в своей жизни сталкивался с болезненными расставаниями и коварным предательством. Именно их пережила главная героиня романа Кенна Роуэн. Из-за трагической ошибки она провела в тюрьме пять лет. Освободившись, твёрдо решила начать новую жизнь и воссоединиться со своей маленькой дочерью.

Но как это возможно, когда все препятствуют встречи с матери с малышкой? Кажется, только один человек может помочь отчаявшейся женщине и поддержать её — владелец местного бара Леджер Уорд. Удастся ли им добиться справедливости?

«Шестёрка Атласа», Оливи Блейк

Оливи Блейк удаётся сочетать «лёгкий» жанр фантастики с глубиной вопросов, которыми задаются персонажи её книг. Что значит быть человеком? Что значит любить? Что такое добро и зло? Кому, как не членам Александрийского общества знать ответы? Ведь эти магические академики хранят утерянные знания величайших цивилизаций прошлого.

Кроме знаний, посвящённые становятся обладателями власти и богатства. Не удивительно, что многие маги стремятся попасть в ряды «александрийцев». Как это сделать? Пройти жёсткий отбор и стать одним из шести счастливчиков, которые могут претендовать на посвящение. У каждого кандидата есть только год, чтобы показать своё мастерство.

«Исход», Кейт Стюарт

Американская писательница Кейт Стюарт завоевала сердца читателей своими смелыми историями, в которых сочетаются романтика, эротика, юмор, острый сюжет и почти детективная интрига.

Главная героиня возвращается в город, где какое-то время назад она с компанией друзей совершила нечто ужасное и где она впервые в жизни любила по-настоящему страстно и неистово.

Теперь, считает она, пришло время признаться себе в том, что она больше не может носить маски и должна признать свою природу, чтобы жить в полную силу.

«Связанные искушением», Кора Рейли

Миром правит любовь. В этом убеждена автор романов о современной мафии Кора Рейли, написавшая историю о роковой страсти, которая может стать причиной войны между семьями Нью-Йорка и Чикаго.

Лили — дочь главы мафиозного клана — выдана замуж по расчёту, но её сердце принадлежит красавцу Ромеро, который, впрочем, ведёт себя достаточно холодно.

Удастся ли девушке завоевать сердце избранника? И сможет ли она, заполучив желаемое, сохранить мир между кланами?

«Неидеальное свидание», Меган Куинн

Американка Меган Куинн получила в прессе статус королевы романтической комедии. Она написала семь книг в этом жанре, которые завоевали признание читателей по всему миру. Этот роман — один из главных бестселлеров автора.

Главная героиня — очаровательная 28-летняя Лотти, в жизни которой начался сложный период. Она потеряла работу и должна платить по счетам, иначе жизнь пойдёт под откос. Что делать? Ей в голову не приходит ничего лучшего, как найти богатого мужчину, который решит все её проблемы. И вот в Беверли-Хиллз она встречает как раз такого — 35-летнего Хаксли.

Но какую плату возьмёт этот успешный бизнесмен за свою помощь?

«Пламя и кровь», Франсуаза Бурден

Франсуаза Бурден написала свою первую книгу в 16 лет. Уже тогда она стала выделяться как мастер психологических деталей, что сделало её ведущим европейским автором романов о чувствах и семейных драм.

На этот раз в центре повествования — молодые супруги Кейт и Скотт, недавно впервые ставшие родителями. Судьба приносит в их жизнь испытание — они вступают в борьбу за наследство, оставшегося от отца Скотта.

Старик преподнёс родственникам неожиданный и неприятный сюрприз, каждому нужно будет сделать выбор между подлинной любовью и коварным соперничеством.

«Мечтая о Риме», Т. А. Уильямс

Что может быть романтичнее встречи с прекрасным мужчиной в Риме — красивейшем из городов мира? Именно такое счастье выпадает на долю красавицы-англичанки Джо.

На помолвке сестры она знакомится с Коррадо. Они оба пережили разочарование в любви и, кажется, не готовы к новой. Но оба не могут противиться собственным чувствам. Их ждёт незабываемый отпуск на яхте.

Сможет ли Вечный город восстановить веру персонажей в то, что счастье и совместное будущее возможно для них?