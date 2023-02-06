Вредят ли бумажные стаканчики для кофе планете

Одним из материалов, сильно загрязняющих нашу планету, является пластик. С ним специалисты борются уже много лет. Но что насчёт одноразовых бумажных стаканчиков, которые часто можно встретить в кофейнях или около кулеров с водой? Вредят ли они планете?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Большинство людей думают, что бумажные стаканчики изготавливаются полностью из бумаги. Но это не так. При создании таких стаканчиков пластик тоже используется: благодаря ему стаканы не разваливаются под воздействием температуры и влажности.

Получается, что бумажный стаканчик - это смесь пластика и бумаги. И перерабатывается она тоже с трудом.

Борцы за экологию именно поэтому везде ходят с термосом или же с многоразовой кружкой.