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21 минуту назад

Вредят ли бумажные стаканчики для кофе планете

Ferra.ru

Одним из материалов, сильно загрязняющих нашу планету, является пластик. С ним специалисты борются уже много лет. Но что насчёт одноразовых бумажных стаканчиков, которые часто можно встретить в кофейнях или около кулеров с водой? Вредят ли они планете?

Вредят ли бумажные стаканчики для кофе планете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Большинство людей думают, что бумажные стаканчики изготавливаются полностью из бумаги. Но это не так. При создании таких стаканчиков пластик тоже используется: благодаря ему стаканы не разваливаются под воздействием температуры и влажности.

Получается, что бумажный стаканчик - это смесь пластика и бумаги. И перерабатывается она тоже с трудом.

Борцы за экологию именно поэтому везде ходят с термосом или же с многоразовой кружкой.

Но решение проблемы с бумажными стаканчиками всё-таки существует. Вместо них можно пользоваться керамической, стеклянной посудой или стаканами из тростника. Подобные стаканы являются биоразлагаемыми.

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