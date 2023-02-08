Рукопись одного из хитов Дэвида Боуи продали почти за $70 тысяч

Рукопись одного из хитов Дэвида Боуи The Jean Genie продали почти за $70 тыс. на аукционе Omega Auctions. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си».

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Страница с текстом из 18 строк и подписью Дэвида Боуи была подарена певцом основателю фан-клуба Боуи в Нью-Йорке Нилу Питерсу в 1973 году.

Экс-владелец рукописи решил продать свой экземпляр, когда рукопись другого хита Боуи Starman удалось продать за $218 тыс., рассказал представитель аукционного дома.

Песня The Jean Genie вышла в ноябре 1972 года и вошла в альбом Aladdin Sane.