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1 час назад

Рукопись одного из хитов Дэвида Боуи продали почти за $70 тысяч

Газета.Ruиещё 3

Рукопись одного из хитов Дэвида Боуи The Jean Genie продали почти за $70 тыс. на аукционе Omega Auctions. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си».

Рукопись одного из хитов Дэвида Боуи продали почти за $70 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Страница с текстом из 18 строк и подписью Дэвида Боуи была подарена певцом основателю фан-клуба Боуи в Нью-Йорке Нилу Питерсу в 1973 году.

Экс-владелец рукописи решил продать свой экземпляр, когда рукопись другого хита Боуи Starman удалось продать за $218 тыс., рассказал представитель аукционного дома.

Песня The Jean Genie вышла в ноябре 1972 года и вошла в альбом Aladdin Sane.

Ранее сообщалось ,что личное письмо Марлона Брандо о расставании с французской актрисой было оценено в 1 млн руб.

Вещи,Дэвид Боуи,
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