Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
38 минут назад

Times: Почта Великобритании представила первые марки с изображением Карла III

Вечерняя Москва

Королевская британская почта продемонстрировала первые марки с изображением короля Карла III. Об этом в среду сообщила газета Times.

Почта Великобритании представила первые марки с изображением Карла III
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Эта марка выделяется тем, что на ней нет никаких украшений, нет короны, просто лицо человека на простом фоне", — заявил директор Королевской почты по связям с общественностью Дэвид Голд.

Специалисты разместили на марке портрет британского короля — картина была выполнена художником Мартином Дженнингсом по заказу Королевского монетного двора. Новая марка появится в выставочной экспозиции в Почтовом музее Лондона. Выставка продлится до 3 сентября 2023 года, сообщает ТАСС.

Напомним, что коронация новоиспеченного короля Великобритании ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд. По данным Букингемского дворца, в Виндзорском замке 7 мая пройдет концерт с участием мировых звезд. На концерте будут выступать известные оркестры, а также «коронационный хор», в который войдут беженцы и участники музыкальных коллективов для глухих.

Вещи,Дэвид Голд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители