Половину акций Джексона захотели продать почти за $1 млрд

У музыки Джексона может появиться новый совладелец, если между представителями исполнителя и Sony будет заключена сделка на сумму в размере около миллиарда долларов. На данный момент рассматривается возможность продажи половины акций певца примерно за 900 миллионов долларов (около 65,5 миллиарда рублей), включая записи и издательские права. При этом отмечается, что намерения продавать музыкальный каталог исполнителя полностью нет.