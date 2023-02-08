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1 час назад

Половину акций Майкла Джексона захотели продать почти за миллиард долларов

Lenta.ru

Представители американского певца Майкла Джексона могут продать 50 процентов его акций. Об этом сообщает TMZ.

Половину акций Джексона захотели продать почти за $1 млрд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У музыки Джексона может появиться новый совладелец, если между представителями исполнителя и Sony будет заключена сделка на сумму в размере около миллиарда долларов. На данный момент рассматривается возможность продажи половины акций певца примерно за 900 миллионов долларов (около 65,5 миллиарда рублей), включая записи и издательские права. При этом отмечается, что намерения продавать музыкальный каталог исполнителя полностью нет.

Ранее сообщалось, что 26-летний племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.

Майкл Джексон умер июне 2009 года из-за передозировки успокоительного препарата пропофола. Личный врач певца Конрад Мюррей, который выписал Джексону этот препарат, в ноябре 2011 года был приговорен к четырем годам тюрьмы.

Вещи,Майкл Джексон,
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