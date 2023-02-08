Искусственный интеллект расшифровал обугленный античный свиток из Геркуланума

2000-летняя книга посвящена царям, правившим после Александра Македонского. Исследователи использовали машинное обучение, чтобы различить слабые чернила на свитке папируса. Однако только небольшие части сильно поврежденного текста уже прочитаны, пишет Live science.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

«Он содержит имена македонских правителей и генералов Александра», — сказал сказал Ричард Янко, заслуженный профессор классических исследований Мичиганского университета.

Видео дня

После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. его империя распалась. В тексте упоминаются македонские полководцы Селевк, который стал править большой территорией на Ближнем Востоке, и Кассандр, правивший Грецией после смерти Александра.

Свиток был найден на Вилле папирусов в Геркулануме, городе, разрушенном Везувием вместе с Помпеями. На вилле была большая библиотека, но папирусы обуглились во время извержения вулкана. Исследуемый свиток был подарен Наполеону Бонапарту в 1804 году. Тот передал его в Институт Франции, одно из старейших научных учреждений страны, где свиток хранится до сих пор. По словам Янко, в 1986 году попытка развернуть папирус привела к его дальнейшему повреждению.

Компьютерную программу обучили обнаруживать чернила на папирусе, дав ей анализировать древние свитки с помощью компьютерной томографии. Так текст становится все более разборчивым. Однако многое в свитке остается загадкой. Автор текста неизвестен. Также необычно, что свиток оказался внутри виллы: в большинстве своем там книги по философии, многие написаны Филодемом, жившем в Геркулануме за сотню лет до извержения.