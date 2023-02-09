Книги, написанные иностранцами о русских

Мы привыкли думать, что иностранцам ни за что не понять загадочную русскую душу, менталитет и культурные особенности страны. Но это предубеждение никогда не останавливало представителей других стран и культур в попытках разобраться, что же скрывается за яркими и грозными ярлыками, такими как «империя», «красная угроза» и «сверхдержава». Делимся 6 книгами, которые иностранцы написали о России.

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Инго Шульце

«Издательство им. Н.И. Новикова», 2000 год

Инго Шульце приехал в Россию из Германии в 1993 году и основал газету «Привет, Петербург!». Его книга «33 мгновенья счастья» вышла в 1995 году и является сборником воспоминаний о России 90-х со всеми ее атрибутами: новостройками, нравами, рынками и неизменным русским радушием.

Карл Шлегель

Издательство «РОССПЭН», 2010 год

Карл Шлегель — немецкий историк. Книга о Москве родилась из заметок, которые он делал в 1982 году во время пребывания в Москве, и предназначалась она как немецкоязычной аудитории, не знакомой с культурой столицы, так и самим жителям России, которые часто не обращали внимания на вещи, которые могут шокировать и увлечь не привыкшего к Москве зрителя.

Издательство «Бумкнига», 2016 год

Автобиографический комикс Филиппа Жирара о путешествии в Россию в 2007 году. В сентябре того года автор посетил первый в России Международный фестиваль комиксов «Бумфест». Но для Жирара эта поездка была не только знакомством с миром искусства в России, он также тесно соприкоснулся с русской культурой и менталитетом, что в свою очередь стало для него настоящей проверкой на открытость сознания.

Катарина Венцль

Издательство «НЛО», 2012 год

Катарина Венцль — переводчик и лингвист. В 1994 году она приехала в Москву, чтобы писать научно-исследовательскую работу, а в свободное от изысканий время она погрузилась в жизнь российского андерграунда, познакомилась с художниками, кинорежиссерами, писателями и музыкантами, уверенными, что они своими руками создают будущее.

Мариуш Вильк

Издательство «Издательский дом Ивана Лимбаха», 2014 год

Мариуш Вильк — польский журналист, в отличие от многих иностранцев, интересующихся Россией, взял фокус не на большие города и столицы, а обратил свой взгляд на Север. Цикл его произведений «Северный дневник» — это удивительное путешествие в сторону Арктики, прочь от городов и ближе к природе.

Терри Мартин

Издательство «РОССПЭН», 2011 год