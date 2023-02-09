Войлочная летопись Ингушетии

В Ингушетии презентовали уникальное подарочное издание — книгу-альбом «Галгай гарчож. 1924» («Ингушские орнаменты. 1924»). В нем собраны зарисовки 67 национальных ингушских ковров-истингов из разных сел республики, сделанные ингушским художником Хаджи-Бекиром Ахриевым в ходе этнографической экспедиции на Кавказе в начале 20-х годов прошлого столетия.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Почти 100 лет альбом с эскизами Ахриева существовал лишь в единственном рукописном экземпляре, переиздать его взялась доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. Идею историка поддержал местный меценат Ахмед Мальсагов. Так в свет вышла подарочная версия старинного альбома тиражом 300 экземпляров.

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Раритет из ЖЖ

Зейнеп Дзарахова, как и многие другие, узнала об альбоме 10 лет назад из публикации в «Живом журнале» блогера Беслана Бекова. Фотографии старинных орнаментов из личной коллекции ковровщицы Райшат Ахильговой вызвали большой интерес. Пользователи ингушского сегмента интернета активно распространяли фото страниц альбома, выдвигая самые разные версии о его происхождении и представленных в нем орнаментальных коврах.

— Такой раритет требовал к себе научного подхода, отдельного исследования, — говорит Зейнеп Дзарахова. — Хотелось узнать историю его создания, выяснить, когда, как и кем он создавался, и, конечно, переиздать альбом, чтобы его могли использовать в своих работах молодые исследователи, чтобы рукодельницы могли увидеть древние ковровые орнаменты ингушского народа и возродить искусство ковроделия, что, в принципе, мы с вами сегодня и наблюдаем.

Как выяснила Дзарахова, альбом 1924 года не был единственным в своем роде — он стал частью большого этнографического проекта. Планомерная работа по созданию аналогичных альбомов с зарисовками ковров велась и в других регионах Северного Кавказа и Средней Азии. Однако есть то, за что можно назвать эту книгу уникальной, — это подписи к зарисовкам, сделанные латиницей на ингушском языке в то время, когда ингушской письменности еще официально не существовало.

В этом, как оказалось, нет никакой загадки. Вместе с художником Ахриевым в составе экспедиции был автор ингушского алфавита Заурбек Мальсагов, в те годы активно работавший над созданием письменного ингушского языка, в основе которого лежала латиница. Хаджи-Бекир Ахриев, как человек образованный, знал латынь и наряду с Мальсаговым использовал латиницу для описания собранного этнографического материала.

Рукописи не горят

В период тотальной депортации ингушей в 1944 году был нанесен непоправимый ущерб не только их национальному имиджу, но и национальной культуре. Многие книги и предметы искусства были уничтожены, но альбом «Галгай гарчож. 1924» удалось сохранить. После образования Чечено-Ингушетии он долгое время находился в Грозном, а в период боевых действий в Чечне в 90-е годы прошлого столетия бесследно исчез.

Больше десяти лет о нем не было известно, пока в 2006 году ингуш Гирихан Ахильгов случайно не увидел книгу на Измайловском рынке в Москве. Выкупить все страницы альбома Гирихану не удалось, так как продававшая его незнакомка больше не вышла с ним на связь. Спасенная часть альбома хранится теперь в семье Ахильговых.

Ковры, подобные книгам

Работа над исследованием альбома настолько увлекла Зейнеп Дзарахову, что она решила воссоздать все представленные в нем истинги. В ее личной коллекции их уже больше шестидесяти.

— Я стала интересоваться орнаментальным искусством очень давно, еще в детстве. Моя бабушка была рукодельницей — шила стеганые одеяла с орнаментальными элементами, и я с ранних лет вязала, вышивала, потом начала делать ковры, а после знакомства с альбомом решила, что свои ковры буду делать исключительно по эскизам Ахриева.

По орнаментам на войлоках можно было угадать местность, где жила ковровщица, и определить, насколько спокойна жизнь в том или ином селении. Мирное время передавалось симметричными рисунками, период военных действий — асимметрией. Древо жизни символизировало отношение к своим истокам и ответственность перед будущими поколениями, а оленьи или турьи рога — благодать. Старинные ковры подобны книгам, нужно только суметь их прочитать.

Истинные истинги

Ингушские истинги опять входят в моду. Ими украшают интерьер домов, их включают в приданое невест и преподносят в качестве подарков уважаемым людям. В республике активно возрождается ковровое искусство, так что альбом точно будет востребован среди мастеров ковроделия. Но в свободную продажу книга не поступит.