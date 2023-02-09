Показано выигранное российской чиновницей колье за 2,5 млн рублей

Представители российского ювелирного дома Chamovskikh показали колье за 2,5 миллиона рублей, которое выиграла в конкурсе свердловская чиновница Виктория Панова. Соответствующую информацию приводит Ura.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах показано украшение, состоящее из 38 бриллиантов, а также рубина весом в полтора карата. «Это колье из классической коллекции: в центре — рубин превосходных чистоты и цвета. Вокруг — бриллианты общим весом 1,19 карата, золото 750 пробы. Драгоценность может вписаться в любой образ — от делового до вечернего стиля — и подойдет как девушкам, так и дамам», — рассказали сотрудники бренда.

Известно, что в январе жители Екатеринбурга, которые совершали покупки в торговом центре «Покровский пассаж» на сумму от 50 тысяч рублей или в магазине Chamovskikh на сумму от 200 тысяч рублей, автоматически становились участниками розыгрыша. Его главным призом было упомянутое колье. Победительницей конкурса стала сотрудница аппарата губернатора Свердловской области Виктория Панова.