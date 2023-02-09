Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
2 часа назад

Показано выигранное российской чиновницей колье за 2,5 миллиона рублей

Lenta.ru

Представители российского ювелирного дома Chamovskikh показали колье за 2,5 миллиона рублей, которое выиграла в конкурсе свердловская чиновница Виктория Панова. Соответствующую информацию приводит Ura.ru.

Показано выигранное российской чиновницей колье за 2,5 млн рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах показано украшение, состоящее из 38 бриллиантов, а также рубина весом в полтора карата. «Это колье из классической коллекции: в центре — рубин превосходных чистоты и цвета. Вокруг — бриллианты общим весом 1,19 карата, золото 750 пробы. Драгоценность может вписаться в любой образ — от делового до вечернего стиля — и подойдет как девушкам, так и дамам», — рассказали сотрудники бренда.

Известно, что в январе жители Екатеринбурга, которые совершали покупки в торговом центре «Покровский пассаж» на сумму от 50 тысяч рублей или в магазине Chamovskikh на сумму от 200 тысяч рублей, автоматически становились участниками розыгрыша. Его главным призом было упомянутое колье. Победительницей конкурса стала сотрудница аппарата губернатора Свердловской области Виктория Панова.

В январе сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные изделия люксового бренда Bulgari на миллионы рублей. Известно, что россиянка, имя которой не раскрывается, прибыла из Стамбула с 19 украшениями из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками.

Вещи,Аэропорт Домодедово,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители