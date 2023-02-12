Назван необычный способ переработки джинсов в годы СССР

«У меня бабушка сшила палатку из старых джинсов. Дети летом до сих пор в ней играют. Ни ветров, ни дождей не пропускает!» — рассказал юзер.

Фолловеры группы согласились с ним в том, что раньше джинсы были «неубиваемыми». Несколько человек отметили, что сохранили и носят их до сих пор.