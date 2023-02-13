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3 часа назад

Нижнее белье Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие" выставлено на аукцион

Газета.Ru

Магазин Propstore выставил на аукцион нижнее белье Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие". Об этом пишет TMZ.

Продается нижнее белье Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На аукционе представлены и другие реквизиты со съемок кино и телевизионных шоу, в том числе несколько страниц дневника из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и несколько платьев из "Танцев со звездами" - одно из них носила Лиза Ринна, а другое - Памела Андерсон.

Роль талантливого химика Уайта исполнил Брайан Крэнстон. Сериал транслировался с 2008 по 2013 год на канале AMC.

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