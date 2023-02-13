Продается нижнее белье Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие"

Магазин Propstore выставил на аукцион нижнее белье Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие". Об этом пишет TMZ.

На аукционе представлены и другие реквизиты со съемок кино и телевизионных шоу, в том числе несколько страниц дневника из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и несколько платьев из "Танцев со звездами" - одно из них носила Лиза Ринна, а другое - Памела Андерсон.